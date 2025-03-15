ВСУ отразили 20 атак армии РФ на Покровском направлении с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 15.03.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины населенных пунктов Черниговской и Сумской областей, такие как Медведевка, Карповичи, Янжуловка, Волковка, Рожковичи, Комаровка, Барановка, Шалыгино и Дмитровка.

На Харьковском направлении произошло четыре боестолкновения неподалеку от Волчанска, сейчас идет один бой.

На Купянском направлении российские оккупанты пытаются прорвать нашу оборону в районе Загрызового, боестолкновение продолжается.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила десять атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Балка Журавка, Ивановка, Ямполевка и Григоровка. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

Один вражеский штурм отразили украинские защитники на Северском направлении, в районе Верхнекаменского.

На Краматорском направлении украинские защитники отбили попытку противника продвинуться вперед недалеко от Орехово-Василовки.