ВСУ отразили 20 атак армии РФ на Покровском направлении с начала суток

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских окупантов. Принимаются необходимые меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории. К настоящему времени произошло 81 боевое столкновение.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины успешно отразили 20 атак армии РФ на Покровском направлении.
- Генеральный штаб ВСУ сообщил о 81 боевом столкновении на фронте в этот день.
- Украинские защитники сдерживают наступление российских войск в разных областях, включая Черниговскую, Сумскую и Харьковскую.
Актуальная ситуация на фронте 15 марта
Оперативная информация по состоянию на 16.00 15.03.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины населенных пунктов Черниговской и Сумской областей, такие как Медведевка, Карповичи, Янжуловка, Волковка, Рожковичи, Комаровка, Барановка, Шалыгино и Дмитровка.
На Харьковском направлении произошло четыре боестолкновения неподалеку от Волчанска, сейчас идет один бой.
На Купянском направлении российские оккупанты пытаются прорвать нашу оборону в районе Загрызового, боестолкновение продолжается.
На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила десять атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Балка Журавка, Ивановка, Ямполевка и Григоровка. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.
Один вражеский штурм отразили украинские защитники на Северском направлении, в районе Верхнекаменского.
На Краматорском направлении украинские защитники отбили попытку противника продвинуться вперед недалеко от Орехово-Василовки.
На Торецком направлении наши защитники отбили восемь штурмовых действий врага в районах Торецка и Дружбы, четыре боя продолжаются до сих пор.
На Покровском направлении российские захватчики предприняли 21 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Сухая Балка, Александрополь, Новоторецкое, Елизаветовка, Свиридоновка, Луч, Сергеевка, Котлино, Успеновка, Надеевка и Андреевка. Силы обороны сдерживают напор и отразили 20 атак противника, один бой продолжается до сих пор.
Авиаудары КАБами получили Богатырь, Сергеевка, Покровск, Новоукраинка, Сухой Яр, Новооленовка и Новая Полтавка.
В Новопавловском направлении враг семь раз пытался прорвать оборону наших защитников в районе населенного пункта Разлив. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.
На Гуляйпольском направлении захватчик при поддержке штурмовой авиации атакует в районе Новополя. Неуправляемыми авиационными ракетами враг также избивал по Гуляйполю.
Четыре безрезультатных попытки атаковать позиции наших подразделений российские военные предприняли на Приднепровском направлении, понеся потери.
На Курском направлении с начала суток произошло 11 боестолкновений, три из которых продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес 21 авиационный удар, сбросив 32 управляемых бомбы, также совершил 150 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
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