ВСУ отразили 20 атак армии РФ на Покровском направлении с начала суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ отразили 20 атак армии РФ на Покровском направлении с начала суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Силы обороны Украины сдерживают наступление российских окупантов. Принимаются необходимые меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории. К настоящему времени произошло 81 боевое столкновение.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины успешно отразили 20 атак армии РФ на Покровском направлении.
  • Генеральный штаб ВСУ сообщил о 81 боевом столкновении на фронте в этот день.
  • Украинские защитники сдерживают наступление российских войск в разных областях, включая Черниговскую, Сумскую и Харьковскую.

Актуальная ситуация на фронте 15 марта

Оперативная информация по состоянию на 16.00 15.03.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины населенных пунктов Черниговской и Сумской областей, такие как Медведевка, Карповичи, Янжуловка, Волковка, Рожковичи, Комаровка, Барановка, Шалыгино и Дмитровка.

  • На Харьковском направлении произошло четыре боестолкновения неподалеку от Волчанска, сейчас идет один бой.

  • На Купянском направлении российские оккупанты пытаются прорвать нашу оборону в районе Загрызового, боестолкновение продолжается.

  • На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила десять атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Балка Журавка, Ивановка, Ямполевка и Григоровка. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

  • Один вражеский штурм отразили украинские защитники на Северском направлении, в районе Верхнекаменского.

  • На Краматорском направлении украинские защитники отбили попытку противника продвинуться вперед недалеко от Орехово-Василовки.

  • На Торецком направлении наши защитники отбили восемь штурмовых действий врага в районах Торецка и Дружбы, четыре боя продолжаются до сих пор.

  • На Покровском направлении российские захватчики предприняли 21 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Сухая Балка, Александрополь, Новоторецкое, Елизаветовка, Свиридоновка, Луч, Сергеевка, Котлино, Успеновка, Надеевка и Андреевка. Силы обороны сдерживают напор и отразили 20 атак противника, один бой продолжается до сих пор.

Авиаудары КАБами получили Богатырь, Сергеевка, Покровск, Новоукраинка, Сухой Яр, Новооленовка и Новая Полтавка.

  • В Новопавловском направлении враг семь раз пытался прорвать оборону наших защитников в районе населенного пункта Разлив. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.

  • На Гуляйпольском направлении захватчик при поддержке штурмовой авиации атакует в районе Новополя. Неуправляемыми авиационными ракетами враг также избивал по Гуляйполю.

  • Четыре безрезультатных попытки атаковать позиции наших подразделений российские военные предприняли на Приднепровском направлении, понеся потери.

  • На Курском направлении с начала суток произошло 11 боестолкновений, три из которых продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес 21 авиационный удар, сбросив 32 управляемых бомбы, также совершил 150 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

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