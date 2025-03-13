Генштаб ВСУ обновил потери армии РФ в войне против Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб ВСУ обновил потери армии РФ в войне против Украины

Генштаб ВСУ
потери
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За последние сутки с 12 на 13 марта, армия РФ потеряла на войне против Украины 1200 солдат, 2 боевых бронированных машин и 81 единицу автомобильной техники.

Главные тезисы

  • Согласно отчету Генштаба ВСУ, за последние сутки армия РФ потеряла более 1200 солдат, 2 боевых бронированных машин и 81 единицу автомобильной техники.
  • Общие боевые потери противника ориентировочно составили личного состава, танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем и другую технику.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Утраты армии РФ

  • Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.03.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 890 250 (+1200) человек ликвидировано;

  • танков — 10 307 (+1) ед;

  • боевых бронированных машин — 21 432 (+2) ед;

  • артиллерийских систем — 24 409 (+19) ед;

  • РСЗО — 1314 ед.;

  • средств ПВО — 1103 ед.;

  • самолетов — 370 ед;

  • вертолетов — 331 ед;

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 28 983 (+71) ед;

  • крылатых ракет — 3121 ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 40 355 (+81) ед;

  • специальной техники — 3777 ед.

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