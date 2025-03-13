Генштаб ВСУ обновил потери армии РФ в войне против Украины

За последние сутки с 12 на 13 марта, армия РФ потеряла на войне против Украины 1200 солдат, 2 боевых бронированных машин и 81 единицу автомобильной техники.
Главные тезисы
- Согласно отчету Генштаба ВСУ, за последние сутки армия РФ потеряла более 1200 солдат, 2 боевых бронированных машин и 81 единицу автомобильной техники.
- Общие боевые потери противника ориентировочно составили личного состава, танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем и другую технику.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.03.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 890 250 (+1200) человек ликвидировано;
танков — 10 307 (+1) ед;
боевых бронированных машин — 21 432 (+2) ед;
артиллерийских систем — 24 409 (+19) ед;
РСЗО — 1314 ед.;
средств ПВО — 1103 ед.;
самолетов — 370 ед;
вертолетов — 331 ед;
БпЛА оперативно-тактического уровня — 28 983 (+71) ед;
крылатых ракет — 3121 ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 40 355 (+81) ед;
специальной техники — 3777 ед.
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