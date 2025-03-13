Генштаб ЗСУ оновив втрати армії РФ у війні проти України

За останню добу з 12 на 13 березня, армія РФ втратила на війні проти України 1200 солдатів, 2 бойові броньовані машини і 81 одиницю автомобільної техніки.
Головні тези:
- За звітом Генштабу ЗСУ, армія РФ зазнала великих втрат у війні проти України за останню добу.
- У втрати входять понад 1200 солдатів РФ, 2 бойові броньовані машини та 81 одиниця автомобільної техніки.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.03.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 890 250 (+1200) осіб ліквідовано;
танків — 10 307 (+1) од.;
бойових броньованих машин — 21 432 (+2) од.;
артилерійських систем — 24 409 (+19) од.;
РСЗВ — 1314 од.;
засобів ППО — 1103 од.;
літаків — 370 од.;
гелікоптерів — 331 од.;
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 28 983 (+71) од.;
крилатих ракет — 3121 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 40 355 (+81) од.;
спеціальної техніки — 3777 од.
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