ЗСУ розгромили танкову колону і знищили десант росіян — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ розгромили танкову колону і знищили десант росіян — відео

ЗСУ
Джерело:  online.ua

28-а окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу продемонстрували нові успішні результати своєї роботи на фронті. Цього разу воїнам вдалося відбити масштабний штурм армії РФ на Торецькому напрямку.

Головні тези:

  • Ворожу колону помітили аеророзвідники, що дало можливість скоригувати бойові дії.
  • Під час бою успішно знищено два танки російських загарбників.

ЗСУ успішно знищують сили армії РФ

За словами українських воїнів, під час нового штурму замість "традиційних" малих груп росіяни залучили броньовану техніку, яка перевозила десант.

На Торецькому напрямку у росіян весняне загострення. Замість малих груп окупанти стали посилати танки-сараї набиті піхотою, але результат не змінився. Ворожу колону помітили наші аеророзвідники, скоригувавши артилерію та дрони.

Як зазначають бійці ЗСУ, після цього ворожі танки зустріли пілоти підрозділів R.V., Батальйону безпілотних систем 28-ї бригади та РУБпАК "Фенікс".

Під час нового бою два танки російських загарбників вдалось успішно розбити. Ще два почали тікати, лишивши своїх штурмовиків напризволяще.

В результаті російський десант в паніці розбігся хто куди. Хтось опинився у відкритому полі, дехто ховався у кущах, а найбільш "фартові" встигли сховатись у нори. Але закінчили всі однаково. ББпС, R.V., "Kurt&Company" та артилеристи змішали усіх з землею, — розповіла пресслужба бригади.

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