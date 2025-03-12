"Вихід з глухого кута". Відомі нові деталі переговорів у Саудівській Аравії

Речник МЗС України Георгій Тихий наголошує, що переговори в Джидді були одними з найцікавіших із тих, в яких доводилося брати участь. Саме тому він вирішив розкрити подробиці зустрічі, які досі не висвітлювали у медіа.

Важливі моменти переговорів України та США

Георгій Тихий офіційно підтвердив, що глава держави Володимир Зеленський у дистанційному режимі скеровував дії української делегації

На цьому тлі речник МЗС України звернув увагу на тривалість зустрічі.

Що важливо розуміти, переговори загалом тривали понад 8 годин — майже безперервно, якщо не враховувати обід, під час якого робота все одно не зупинялася.

Про враження від такої тривалості можу сказати лише одне: історики недооцінюють роль людського виснаження в ухваленні історичних рішень. Саме в ці останні години ендшпілю, коли втома вже дається взнаки, раптом стає можливим вихід з глухого кута та навіть важкі компроміси. Коротше кажучи, гору бере той, хто здатен витягнути останні півтора кілометри на голій силі волі та характері. Георгій Тихий Речник МЗС України

Ще одним вкрай важливим фактором було емоційне та інформаційне тло зустрічі.

Фото: facebook.com/heorhiitykhyi

За словами Тихого, саме воно визначало межі простору для компромісів і впливало на переговорні позиції.

Не можна також ігнорувати той факт, що ці перемовини проходили під прицілом сотень телекамер з усього світу та в густій хмарі “обізнаних джерел”.

Надвечір перед зустріччю інфопростір був просто-таки вщент забитий статтями з неназваних джерел. Така собі форма анонімного спілкування ключових гравців між собою. Очікування, спроби сприяти процесу чи зірвати його, просто випадкові вислови чи інтерпретації. Поширити

За словами Тихого, особиста роль переговорників також колосально важлива.

Варто звернути увагу на те, що в українській делегації був представлений і дипломатичний, і військовий блок.

Фото: facebook.com/heorhiitykhyi