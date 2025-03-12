"Вихід з глухого кута". Відомі нові деталі переговорів у Саудівській Аравії

Речник МЗС України Георгій Тихий наголошує, що переговори в Джидді були одними з найцікавіших із тих, в яких доводилося брати участь. Саме тому він вирішив розкрити подробиці зустрічі, які досі не висвітлювали у медіа.
Головні тези:
- Переговори між Україною та США в Саудівській Аравії були тривалими та інтенсивними,
- Емоційне та інформаційне тло зустрічі впливало на переговорні позиції та межі компромісів між сторонами.
Важливі моменти переговорів України та США
Георгій Тихий офіційно підтвердив, що глава держави Володимир Зеленський у дистанційному режимі скеровував дії української делегації
На цьому тлі речник МЗС України звернув увагу на тривалість зустрічі.
Що важливо розуміти, переговори загалом тривали понад 8 годин — майже безперервно, якщо не враховувати обід, під час якого робота все одно не зупинялася.
Ще одним вкрай важливим фактором було емоційне та інформаційне тло зустрічі.
За словами Тихого, саме воно визначало межі простору для компромісів і впливало на переговорні позиції.
Не можна також ігнорувати той факт, що ці перемовини проходили під прицілом сотень телекамер з усього світу та в густій хмарі “обізнаних джерел”.
За словами Тихого, особиста роль переговорників також колосально важлива.
Варто звернути увагу на те, що в українській делегації був представлений і дипломатичний, і військовий блок.
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