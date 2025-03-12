"Вихід з глухого кута". Відомі нові деталі переговорів у Саудівській Аравії
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"Вихід з глухого кута". Відомі нові деталі переговорів у Саудівській Аравії

Важливі моменти переговорів України та США 11 березня
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Джерело:  online.ua

Речник МЗС України Георгій Тихий наголошує, що переговори в Джидді були одними з найцікавіших із тих, в яких доводилося брати участь. Саме тому він вирішив розкрити подробиці зустрічі, які досі не висвітлювали у медіа.

Головні тези:

  • Переговори між Україною та США в Саудівській Аравії були тривалими та інтенсивними, 
  • Емоційне та інформаційне тло зустрічі впливало на переговорні позиції та межі компромісів між сторонами.

Важливі моменти переговорів України та США

Георгій Тихий офіційно підтвердив, що глава держави Володимир Зеленський у дистанційному режимі скеровував дії української делегації

На цьому тлі речник МЗС України звернув увагу на тривалість зустрічі.

Що важливо розуміти, переговори загалом тривали понад 8 годин — майже безперервно, якщо не враховувати обід, під час якого робота все одно не зупинялася.

Про враження від такої тривалості можу сказати лише одне: історики недооцінюють роль людського виснаження в ухваленні історичних рішень. Саме в ці останні години ендшпілю, коли втома вже дається взнаки, раптом стає можливим вихід з глухого кута та навіть важкі компроміси. Коротше кажучи, гору бере той, хто здатен витягнути останні півтора кілометри на голій силі волі та характері.

Георгій Тихий

Георгій Тихий

Речник МЗС України

Ще одним вкрай важливим фактором було емоційне та інформаційне тло зустрічі.

Фото: facebook.com/heorhiitykhyi

За словами Тихого, саме воно визначало межі простору для компромісів і впливало на переговорні позиції.

Не можна також ігнорувати той факт, що ці перемовини проходили під прицілом сотень телекамер з усього світу та в густій хмарі “обізнаних джерел”.

Надвечір перед зустріччю інфопростір був просто-таки вщент забитий статтями з неназваних джерел. Така собі форма анонімного спілкування ключових гравців між собою. Очікування, спроби сприяти процесу чи зірвати його, просто випадкові вислови чи інтерпретації.

За словами Тихого, особиста роль переговорників також колосально важлива.

Варто звернути увагу на те, що в українській делегації був представлений і дипломатичний, і військовий блок.

Фото: facebook.com/heorhiitykhyi

Памʼятаю, як в один з найбільш важких моментів уже під кінець міністр Aндрій Сибіга глянув на мене у півоберта і в його виразі обличчя читалося «ну і ну», але також спокійне «все буде гуд». На фінальних стадіях роботи над драфтом спільної заяви, яка тривала кілька годин, ключову роль відіграв особисто Президент України Володимир Зеленський. Саме він спрямував дії делегації на залізобетонний захист низки принципових позицій і мудру гнучкість щодо інших, що дозволило вийти на фінальний позитивний результат.

Георгій Тихий

Георгій Тихий

Речник МЗС України

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