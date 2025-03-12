"Выход из тупика". Известны новые детали переговоров в Саудовской Аравии

Представитель МИД Украины Георгий Тихий отмечает, что переговоры в Джидде были одними из самых интересных из тех, в которых приходилось участвовать. Именно поэтому он решил раскрыть подробности встречи, которые до сих пор не освещали в СМИ.
Главные тезисы
- Переговоры между Украиной и США в Саудовской Аравии были длительными и интенсивными.
- Эмоциональный и информационный фон встречи влиял на переговорные позиции и границы компромиссов между сторонами.
Важные моменты переговоров Украины и США
Георгий Тихий официально подтвердил, что глава государства Владимир Зеленский в дистанционном режиме направлял действия украинской делегации.
На этом фоне представитель МИД Украины обратил внимание на продолжительность встречи.
Что важно понимать, переговоры продолжались более 8 часов — почти непрерывно, если не учитывать обед, во время которого работа все равно не останавливалась.
Еще одним очень важным фактором был эмоциональный и информационный фон встречи.
По словам Тихого, именно он определял границы пространства для компромиссов и влиял на переговорные позиции.
Нельзя также игнорировать тот факт, что эти переговоры проходили под прицелом сотен телекамер со всего мира и в густом облаке "знающих источников".
По словам Тихого, личная роль переговорщиков также колоссально важна.
Следует обратить внимание на то, что в украинской делегации был представлен и дипломатический, и военный блок.
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