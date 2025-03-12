"Выход из тупика". Известны новые детали переговоров в Саудовской Аравии
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"Выход из тупика". Известны новые детали переговоров в Саудовской Аравии

Важные моменты переговоров Украины и США
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Источник:  online.ua

Представитель МИД Украины Георгий Тихий отмечает, что переговоры в Джидде были одними из самых интересных из тех, в которых приходилось участвовать. Именно поэтому он решил раскрыть подробности встречи, которые до сих пор не освещали в СМИ.

Главные тезисы

  • Переговоры между Украиной и США в Саудовской Аравии были длительными и интенсивными.
  • Эмоциональный и информационный фон встречи влиял на переговорные позиции и границы компромиссов между сторонами.

Важные моменты переговоров Украины и США

Георгий Тихий официально подтвердил, что глава государства Владимир Зеленский в дистанционном режиме направлял действия украинской делегации.

На этом фоне представитель МИД Украины обратил внимание на продолжительность встречи.

Что важно понимать, переговоры продолжались более 8 часов — почти непрерывно, если не учитывать обед, во время которого работа все равно не останавливалась.

О впечатлениях от такой продолжительности могу сказать только одно: историки недооценивают роль человеческого истощения в принятии исторических решений. Именно в эти последние часы эндшпиля, когда усталость уже сказывается, вдруг становится возможным выход из тупика и даже тяжелые компромиссы. Короче говоря, верх берет тот, кто способен вытянуть последние полтора километра на голой силе воли и характере.

Георгий Тихий

Георгий Тихий

Спикер МИД Украины

Еще одним очень важным фактором был эмоциональный и информационный фон встречи.

Фото: facebook.com/heorhiitykhyi

По словам Тихого, именно он определял границы пространства для компромиссов и влиял на переговорные позиции.

Нельзя также игнорировать тот факт, что эти переговоры проходили под прицелом сотен телекамер со всего мира и в густом облаке "знающих источников".

К вечеру перед встречей инфопространство было просто забито статьями из неназванных источников. Этакая форма анонимного общения ключевых игроков между собой. Ожидания, попытки содействовать процессу или сорвать его, просто случайные высказывания или интерпретации.

По словам Тихого, личная роль переговорщиков также колоссально важна.

Следует обратить внимание на то, что в украинской делегации был представлен и дипломатический, и военный блок.

Фото: facebook.com/heorhiitykhyi

Помню, как в один из самых трудных моментов министр Андрей Сибига взглянул на меня в полуоборота и в его выражении лица читалось «ну и ну», но также спокойное «все будет гуд». На финальных стадиях работы над драфтом совместного заявления, которое длилось несколько часов, ключевую роль сыграл лично Президент Украины Владимир Зеленский. Именно он направил действия делегации на железобетонную защиту ряда принципиальных позиций и мудрую гибкость по отношению к другим, что позволило выйти на финальный положительный результат.

Георгий Тихий

Георгий Тихий

Спикер МИД Украины

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