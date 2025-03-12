Трамп анонсировал судьбоносный разговор с Путиным и обратился к Зеленскому

Уже 12 марта американский лидер Дональд Трамп планирует провести телефонные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы договориться с ним о полном прекращении огня на фронте. Кроме того, президент США публично пригласил в Белый дом своего украинского коллегу Владимира Зеленского.
Главные тезисы
- Президент США приглашает Зеленского в Белый дом после украино-американских переговоров.
- Трамп надеется, что режим прекращения огня заработает в ближайшие дни.
Трамп готовится к важной беседе с Путиным
По словам американского лидера, после украино-американских переговоров в Саудовской Аравии он настроен поговорить с российским диктатором Путиным.
Глава Белого дома рассчитывает на то, что режим прекращения огня может заработать "в последующие несколько дней".
Он официально подтвердил, что 12 марта состоится большая встреча с россиянами.
Журналисты поинтересовались у президента США, ждут ли украинского лидера Владимира Зеленского снова в Белом доме после успешных переговоров в Саудовской Аравии.
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