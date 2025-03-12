Трамп анонсировал судьбоносный разговор с Путиным и обратился к Зеленскому

Уже 12 марта американский лидер Дональд Трамп планирует провести телефонные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы договориться с ним о полном прекращении огня на фронте. Кроме того, президент США публично пригласил в Белый дом своего украинского коллегу Владимира Зеленского.

Трамп готовится к важной беседе с Путиным

По словам американского лидера, после украино-американских переговоров в Саудовской Аравии он настроен поговорить с российским диктатором Путиным.

Для танго нужны двое, как говорится, правильно? Поэтому, надеюсь, он согласится, и это, думаю, уже будет 75%, остальное — заключение документа и, ну, переговоры о позициях на земле и т.д. Дональд Трамп Президент США

Глава Белого дома рассчитывает на то, что режим прекращения огня может заработать "в последующие несколько дней".

Он официально подтвердил, что 12 марта состоится большая встреча с россиянами.

Надеюсь, после этого будут очень хорошие разговоры, — добавил Трамп, не уточнив, какая встреча подразумевается. Поделиться

Журналисты поинтересовались у президента США, ждут ли украинского лидера Владимира Зеленского снова в Белом доме после успешных переговоров в Саудовской Аравии.