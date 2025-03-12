Трамп анонсировал судьбоносный разговор с Путиным и обратился к Зеленскому
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Трамп анонсировал судьбоносный разговор с Путиным и обратился к Зеленскому

The White House
Зеленский и Трамп
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Уже 12 марта американский лидер Дональд Трамп планирует провести телефонные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы договориться с ним о полном прекращении огня на фронте. Кроме того, президент США публично пригласил в Белый дом своего украинского коллегу Владимира Зеленского.

Главные тезисы

  • Президент США приглашает Зеленского в Белый дом после украино-американских переговоров.
  • Трамп надеется, что режим прекращения огня заработает в ближайшие дни.

Трамп готовится к важной беседе с Путиным

По словам американского лидера, после украино-американских переговоров в Саудовской Аравии он настроен поговорить с российским диктатором Путиным.

Для танго нужны двое, как говорится, правильно? Поэтому, надеюсь, он согласится, и это, думаю, уже будет 75%, остальное — заключение документа и, ну, переговоры о позициях на земле и т.д.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Глава Белого дома рассчитывает на то, что режим прекращения огня может заработать "в последующие несколько дней".

Он официально подтвердил, что 12 марта состоится большая встреча с россиянами.

Надеюсь, после этого будут очень хорошие разговоры, — добавил Трамп, не уточнив, какая встреча подразумевается.

Журналисты поинтересовались у президента США, ждут ли украинского лидера Владимира Зеленского снова в Белом доме после успешных переговоров в Саудовской Аравии.

Да, абсолютно, — подчеркнул Дональд Трамп, обращаясь к украинскому коллеге.

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