Прекращение огня. Когда начнутся конкретные переговоры

На следующей неделе (с 17 - по 23 марта) начнется обсуждение всех деталей режима прекращения огня, о котором договорились Украина и США во время переговоров в Саудовской Аравии. Теперь нужно согласие от страны-агрессорки России, чтобы процесс стартовал.
Главные тезисы
- Украина и США договорились об установлении полного прекращения огня на 30 дней.
- Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к миру и потребовал от России показать свою готовность к завершению войны.
О чем Украина и США договорились в Саудовской Аравии
Первым о результатах переговоров сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.
По его словам, команда Дональда Трампа предложила сделать первый шаг и на 30 дней попытаться установить полное прекращение огня, не только ракет, дронов и бомб, не только в Черном море, а также по всей линии фронта.
Глава государства также добавил, что важным элементом разговора сегодня является готовность США возобновить оборонную помощь Украине, а также помощь разведданными.
Зеленский в очередной раз напомнил, что Украина готова к миру.
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