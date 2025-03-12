Прекращение огня. Когда начнутся конкретные переговоры

На следующей неделе (с 17 - по 23 марта) начнется обсуждение всех деталей режима прекращения огня, о котором договорились Украина и США во время переговоров в Саудовской Аравии. Теперь нужно согласие от страны-агрессорки России, чтобы процесс стартовал.

О чем Украина и США договорились в Саудовской Аравии

Первым о результатах переговоров сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

По его словам, команда Дональда Трампа предложила сделать первый шаг и на 30 дней попытаться установить полное прекращение огня, не только ракет, дронов и бомб, не только в Черном море, а также по всей линии фронта.

Украина воспринимает это предложение, мы считаем это положительным, мы готовы сделать такой шаг. Соединенные Штаты должны убедить Россию сделать это. То есть мы соглашаемся, и если русские согласятся — в тот момент режим тишины заработает. Владимир зеленский Президент Украины

Глава государства также добавил, что важным элементом разговора сегодня является готовность США возобновить оборонную помощь Украине, а также помощь разведданными.

Зеленский в очередной раз напомнил, что Украина готова к миру.