Припинення вогню. Коли розпочнуться конкретні перемовини
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Припинення вогню. Коли розпочнуться конкретні перемовини

Офіс Президента України
Єрмак
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Наступного тижня (з 17 - по 23 березня) розпочнеться обговорення усіх деталей щодо режиму припинення вогню, про який домовилися Україна та США під час перемовин у Саудівській Аравії. Наразі потрібна згода від країни-агресорки Росії, щоб процес нарешті стартував.

Головні тези:

  • Україна та США домовилися про встановлення повного припинення вогню на 30 днів.
  • Володимир Зеленський заявив про готовність України до миру та вимагає від Росії показати свою готовність до завершення війни.

Про що Україна та США домовилися у Саудівській Аравії

Першим про результати перемовин повідомив український лідер Володимир Зеленський.

За його словами, команда Дональда Трампа запропонувала зробити перший крок і на 30 днів спробувати встановити повне припинення вогню, не тільки щодо ракет, дронів і бомб, не тільки в Чорному морі, а також по всій лінії фронту.

Україна сприймає цю пропозицію, ми вважаємо це позитивним, ми готові зробити такий крок. Сполучені Штати Америки мають переконати Росію зробити це. Тобто ми погоджуємось, і якщо «рускіє» погодяться — у той момент тиша запрацює.

Володимир зеленський

Володимир зеленський

Президент України

Глава держави тако додав, що важливим елементом розмови сьогодні є готовність США відновити оборонну допомогу Україні, а також допомогу розвідданими.

Зеленський вкотре нагадав, що Україна готова до миру.

Свою готовність припинити війну чи продовжувати війну повинні показати в Росії. Настав час для повної правди. Я дякую всім, хто допомагає Україні.

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