Припинення вогню. Коли розпочнуться конкретні перемовини

Наступного тижня (з 17 - по 23 березня) розпочнеться обговорення усіх деталей щодо режиму припинення вогню, про який домовилися Україна та США під час перемовин у Саудівській Аравії. Наразі потрібна згода від країни-агресорки Росії, щоб процес нарешті стартував.
Головні тези:
- Україна та США домовилися про встановлення повного припинення вогню на 30 днів.
- Володимир Зеленський заявив про готовність України до миру та вимагає від Росії показати свою готовність до завершення війни.
Про що Україна та США домовилися у Саудівській Аравії
Першим про результати перемовин повідомив український лідер Володимир Зеленський.
За його словами, команда Дональда Трампа запропонувала зробити перший крок і на 30 днів спробувати встановити повне припинення вогню, не тільки щодо ракет, дронів і бомб, не тільки в Чорному морі, а також по всій лінії фронту.
Глава держави тако додав, що важливим елементом розмови сьогодні є готовність США відновити оборонну допомогу Україні, а також допомогу розвідданими.
Зеленський вкотре нагадав, що Україна готова до миру.
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