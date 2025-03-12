Припинення вогню. Коли розпочнуться конкретні перемовини

Наступного тижня (з 17 - по 23 березня) розпочнеться обговорення усіх деталей щодо режиму припинення вогню, про який домовилися Україна та США під час перемовин у Саудівській Аравії. Наразі потрібна згода від країни-агресорки Росії, щоб процес нарешті стартував.

Про що Україна та США домовилися у Саудівській Аравії

Першим про результати перемовин повідомив український лідер Володимир Зеленський.

За його словами, команда Дональда Трампа запропонувала зробити перший крок і на 30 днів спробувати встановити повне припинення вогню, не тільки щодо ракет, дронів і бомб, не тільки в Чорному морі, а також по всій лінії фронту.

Україна сприймає цю пропозицію, ми вважаємо це позитивним, ми готові зробити такий крок. Сполучені Штати Америки мають переконати Росію зробити це. Тобто ми погоджуємось, і якщо «рускіє» погодяться — у той момент тиша запрацює. Володимир зеленський Президент України

Глава держави тако додав, що важливим елементом розмови сьогодні є готовність США відновити оборонну допомогу Україні, а також допомогу розвідданими.

Зеленський вкотре нагадав, що Україна готова до миру.