Трамп анонсував доленосну розмову з Путіним і звернувся до Зеленського

Уже 12 березня американський лідер Дональд Трамп планує провести телефонні перемовини з російським диктатором Володимиром Путіним, щоб домовитися з ним про повне припинення вогню на фронті. Окрім того, президент США публічно запросив до Білого дому свого українського колегу Володимира Зеленського.
Головні тези:
- Президент США запрошує Зеленського до Білого дому після українсько-американських переговорів.
- Трамп сподівається, що режим припинення вогню запрацює в найближчі дні.
Трамп готується до важливої бесіди з Путіним
За словами американського лідера, після українсько-американських переговорів у Саудівській Аравії він налаштований поговорити з російським диктатором Путіним.
Очільник Білого дому розраховує на те, що режим припинення вогню може запрацювати "в наступні кілька днів".
Він офіційно підтвердив, що 12 березня відбудеться велика зустріч із росіянами.
Журналісти поцікавилися у президента США, чи чекають українського лідера Володимира Зеленського знову у Білому домі після успішних перемовин у Саудівській Аравії.
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