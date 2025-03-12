Трамп анонсував доленосну розмову з Путіним і звернувся до Зеленського

Уже 12 березня американський лідер Дональд Трамп планує провести телефонні перемовини з російським диктатором Володимиром Путіним, щоб домовитися з ним про повне припинення вогню на фронті. Окрім того, президент США публічно запросив до Білого дому свого українського колегу Володимира Зеленського.

Трамп готується до важливої бесіди з Путіним

За словами американського лідера, після українсько-американських переговорів у Саудівській Аравії він налаштований поговорити з російським диктатором Путіним.

Для танго потрібні двоє, як-то кажуть, правильно? Тож, сподіваюсь, він погодиться, і це, думаю, вже буде 75%, решта — це укладання документа і, ну, переговори щодо позицій на землі тощо. Дональд Трамп Президент США

Очільник Білого дому розраховує на те, що режим припинення вогню може запрацювати "в наступні кілька днів".

Він офіційно підтвердив, що 12 березня відбудеться велика зустріч із росіянами.

Сподіваюсь, після цього будуть дуже хороші розмови, — додав Трамп, не уточнивши, яку зустріч має на увазі. Поширити

Журналісти поцікавилися у президента США, чи чекають українського лідера Володимира Зеленського знову у Білому домі після успішних перемовин у Саудівській Аравії.