Прекращение огня. Кремль впервые отреагировал на договоренность Украины и США
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Политика
Дата публикации

Прекращение огня. Кремль впервые отреагировал на договоренность Украины и США

Захарова
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Источник:  online.ua

Скандальная спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что формирование позиции России по завершению войны против Украины будет происходить не за границей. Такова была ее реакция на результаты переговоров Украины и США в Саудовской Аравии.

Главные тезисы

  • Президент США намерен провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным для согласования условий прекращения огня.
  • Формирование позиции РФ в контексте прекращения огня имеет большое значение для дальнейшего завершения войны.

Россия прокомментировала переговоры Украины и США в Джидде

Как утверждает спикер российского дипломатического ведомства, "главные новости" будут приходить из Москвы.

На этом фоне Мария Захарова призвала следить за новостями не из Джидды, а из российской столицы.

Формирование позиции РФ происходит не за границей за счет каких-либо договоренностей или усилий каких-либо сторон. Формирование позиции РФ происходит внутри РФ.

Мария Захарова

Мария Захарова

Представитель МИД РФ

К слову, 11 марта спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Белый дом проинформирует Москву о результатах переговоров в Саудовской Аравии.

В этот же день президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным уже 12 марта, чтобы договориться о 30-дневном прекращении огня против Украины.

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, это касается "не только ракет, дронов и бомб, не только в Черном море, а также всей линии фронта".

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