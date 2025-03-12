Прекращение огня. Кремль впервые отреагировал на договоренность Украины и США

Скандальная спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что формирование позиции России по завершению войны против Украины будет происходить не за границей. Такова была ее реакция на результаты переговоров Украины и США в Саудовской Аравии.

Россия прокомментировала переговоры Украины и США в Джидде

Как утверждает спикер российского дипломатического ведомства, "главные новости" будут приходить из Москвы.

На этом фоне Мария Захарова призвала следить за новостями не из Джидды, а из российской столицы.

Формирование позиции РФ происходит не за границей за счет каких-либо договоренностей или усилий каких-либо сторон. Формирование позиции РФ происходит внутри РФ. Мария Захарова Представитель МИД РФ

К слову, 11 марта спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Белый дом проинформирует Москву о результатах переговоров в Саудовской Аравии.

В этот же день президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным уже 12 марта, чтобы договориться о 30-дневном прекращении огня против Украины.

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, это касается "не только ракет, дронов и бомб, не только в Черном море, а также всей линии фронта".