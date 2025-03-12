Прекращение огня. Кремль впервые отреагировал на договоренность Украины и США

Скандальная спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что формирование позиции России по завершению войны против Украины будет происходить не за границей. Такова была ее реакция на результаты переговоров Украины и США в Саудовской Аравии.
Главные тезисы
- Президент США намерен провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным для согласования условий прекращения огня.
- Формирование позиции РФ в контексте прекращения огня имеет большое значение для дальнейшего завершения войны.
Россия прокомментировала переговоры Украины и США в Джидде
Как утверждает спикер российского дипломатического ведомства, "главные новости" будут приходить из Москвы.
На этом фоне Мария Захарова призвала следить за новостями не из Джидды, а из российской столицы.
К слову, 11 марта спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Белый дом проинформирует Москву о результатах переговоров в Саудовской Аравии.
В этот же день президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным уже 12 марта, чтобы договориться о 30-дневном прекращении огня против Украины.
По словам украинского лидера Владимира Зеленского, это касается "не только ракет, дронов и бомб, не только в Черном море, а также всей линии фронта".
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