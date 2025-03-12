Армия РФ убила баллистикой 4 иностранцев в Одессе

Вечером 11 марта российские оккупанты в очередной раз атаковали портовую инфраструктуру Одессы. Под удар врага попало гражданское судно и инфраструктура. Согласно последним данным, 4 гражданина Сирии погибли и еще 2 человека получили ранения.
Главные тезисы
- Россия повредила гражданское судно и портовую инфраструктуру.
- Баллистической ракетой повреждено судно "MJ PINA" под флагом Барбадоса.
Россия продолжает терроризировать Одессу
О последствиях атаки рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram
По его словам, вечером 11 марта Россия нанесла удар по порту в Одессе.
Кроме того, указано, что еще два человека — украинец и сириец — получили ранения.
По его словам, в результате удара повреждено еще одно судно, причалы, склады для хранения зерна.
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