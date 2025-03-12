Армия РФ убила баллистикой 4 иностранцев в Одессе
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ убила баллистикой 4 иностранцев в Одессе

Олег Кипер / Одесская ОВА
Россия продолжает терроризировать Одессу
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Вечером 11 марта российские оккупанты в очередной раз атаковали портовую инфраструктуру Одессы. Под удар врага попало гражданское судно и инфраструктура. Согласно последним данным, 4 гражданина Сирии погибли и еще 2 человека получили ранения.

Главные тезисы

  • Россия повредила гражданское судно и портовую инфраструктуру.
  • Баллистической ракетой повреждено судно "MJ PINA" под флагом Барбадоса.

Россия продолжает терроризировать Одессу

О последствиях атаки рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram

По его словам, вечером 11 марта Россия нанесла удар по порту в Одессе.

Баллистической ракетой повреждено судно "MJ PINA" под флагом Барбадоса. К сожалению, погибли четыре человека — граждане Сирии. Самому младшему погибшему было 18, самому старшему — 24 года.

Олег Кипер

Олег Кипер

Глава Одесской ОВА

Кроме того, указано, что еще два человека — украинец и сириец — получили ранения.

В момент удара судно загружало пшеницу для экспорта в Алжир. Абсолютно гражданское судно, — добавил Кипер.

По его словам, в результате удара повреждено еще одно судно, причалы, склады для хранения зерна.

Россия бьет по украинской инфраструктуре, в том числе по портам, задействованным в обеспечении продовольственной безопасности мира. Важно, чтобы портовая инфраструктура была защищена от террора, а свободное и безопасное мореходство было гарантировано.

Фото: telegram.org.OleksiiKuleba

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