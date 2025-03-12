Атака России на Кривой Рог — есть погибшая и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Атака России на Кривой Рог — есть погибшая и раненые

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Россия снова атаковала Кривой Рог
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Утром 12 марта российские захватчики совершили воздушное нападение на Кривой Рог и попали в инфраструктурный объект. Согласно последним данным, по меньшей мере, один человек погиб и еще двое были ранены.

Главные тезисы

  • Силы ПВО успешно уничтожили 19 российских беспилотников над территорией Днепропетровской области.
  • Местные власти принимают меры по защите мирного населения и мобилизации сил для локализации последствий агрессии РФ.

Россия снова атаковала Кривой Рог

О ситуации в области и городе рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, несколько громких взрывов прогремели в Кривом Роге. Враг попал в инфраструктурный объект, после чего начался пожар.

Впоследствии Лысак официально подтвердил, что в городе в результате воздушного нападения россиян погибла 47-летняя женщина и еще два человека были ранены.

Женщину (41 год) госпитализировали. Ее состояние врачи оценивают как средней тяжести. Еще одной потерпевшей (78 лет) помощь оказали на месте. От пережитого она будет приходить в себя дома.

Сергей Лысак

Сергей Лысак

Глава Днепропетровской ОВА

Кроме того, указано, что ночью также раздавались взрывы на территории Криворожского района.

Повреждена инфраструктура. На месте возникло возгорание. Сейчас сотрудники ГСЧС пожар укрощают, — рассказал глава района.

Как утверждают местные власти, здесь гражданское население не пострадало.

Силы ПВО работали с вечера и до утра — над Днепропетровщиной уничтожили 19 российских БПЛА.

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