Атака России на Кривой Рог — есть погибшая и раненые

Утром 12 марта российские захватчики совершили воздушное нападение на Кривой Рог и попали в инфраструктурный объект. Согласно последним данным, по меньшей мере, один человек погиб и еще двое были ранены.

Россия снова атаковала Кривой Рог

О ситуации в области и городе рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, несколько громких взрывов прогремели в Кривом Роге. Враг попал в инфраструктурный объект, после чего начался пожар.

Впоследствии Лысак официально подтвердил, что в городе в результате воздушного нападения россиян погибла 47-летняя женщина и еще два человека были ранены.

Женщину (41 год) госпитализировали. Ее состояние врачи оценивают как средней тяжести. Еще одной потерпевшей (78 лет) помощь оказали на месте. От пережитого она будет приходить в себя дома. Сергей Лысак Глава Днепропетровской ОВА

Кроме того, указано, что ночью также раздавались взрывы на территории Криворожского района.

Повреждена инфраструктура. На месте возникло возгорание. Сейчас сотрудники ГСЧС пожар укрощают, — рассказал глава района. Поделиться

Как утверждают местные власти, здесь гражданское население не пострадало.