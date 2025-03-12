Атака России на Кривой Рог — есть погибшая и раненые

Утром 12 марта российские захватчики совершили воздушное нападение на Кривой Рог и попали в инфраструктурный объект. Согласно последним данным, по меньшей мере, один человек погиб и еще двое были ранены.
Главные тезисы
- Силы ПВО успешно уничтожили 19 российских беспилотников над территорией Днепропетровской области.
- Местные власти принимают меры по защите мирного населения и мобилизации сил для локализации последствий агрессии РФ.
Россия снова атаковала Кривой Рог
О ситуации в области и городе рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
По его словам, несколько громких взрывов прогремели в Кривом Роге. Враг попал в инфраструктурный объект, после чего начался пожар.
Впоследствии Лысак официально подтвердил, что в городе в результате воздушного нападения россиян погибла 47-летняя женщина и еще два человека были ранены.
Кроме того, указано, что ночью также раздавались взрывы на территории Криворожского района.
Как утверждают местные власти, здесь гражданское население не пострадало.
Силы ПВО работали с вечера и до утра — над Днепропетровщиной уничтожили 19 российских БПЛА.
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