Атака Росії на Кривий Ріг — є загибла та поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Атака Росії на Кривий Ріг — є загибла та поранені

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Росія знову атакувала Кривий Ріг
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Вранці 12 березня російські загарбники здійснили повітряний напад на Кривий Ріг та влучили в інфраструктурний об’єкт. Згідно з останніми даними, щонайменше одна людина загинула та ще дві були поранені.

Головні тези:

  • Сили ППО успішно знищили 19 російських безпілотників над територією Дніпропетровщини.
  • Місцева влада вживає заходів задля захисту мирного населення та мобілізації сил для локалізації наслідків агресії РФ.

Росія знову атакувала Кривий Ріг

Про ситуацію в області та місті розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, кілька гучних вибухів прогриміли у Кривому Розі. Ворог влучив в інфраструктурний об'єкт, після чого почалася пожежа.

Згодом Лисак офіційно підтвердив, що у місті внаслідок повітряного нападу росіян загинула 47-річна жінка та ще дві людини були поранені.

Жінку (41 рік) госпіталізували. Її стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Ще одній потерпілій (78 років) допомогу надали на місці. Від пережитого вона буде оговтуватися вдома.

Сергій Лисак

Сергій Лисак

Голова Дніпропетровської ОВА

Окрім того, вказано, що вночі також лунали вибухи на території Криворізького району.

Пошкоджено інфраструктуру. На місці виникло займання. Нині співробітники ДСНС пожежу приборкують, — розповів очільника району.

Як стверджує місцева влада, тут цивільне населення не постраждало.

Сили ППО працювали від вечора і до ранку — над Дніпропетровщиною знищили 19 російських БПЛА.

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