Атака Росії на Кривий Ріг — є загибла та поранені

Вранці 12 березня російські загарбники здійснили повітряний напад на Кривий Ріг та влучили в інфраструктурний об’єкт. Згідно з останніми даними, щонайменше одна людина загинула та ще дві були поранені.
Головні тези:
- Сили ППО успішно знищили 19 російських безпілотників над територією Дніпропетровщини.
- Місцева влада вживає заходів задля захисту мирного населення та мобілізації сил для локалізації наслідків агресії РФ.
Росія знову атакувала Кривий Ріг
Про ситуацію в області та місті розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його словами, кілька гучних вибухів прогриміли у Кривому Розі. Ворог влучив в інфраструктурний об'єкт, після чого почалася пожежа.
Згодом Лисак офіційно підтвердив, що у місті внаслідок повітряного нападу росіян загинула 47-річна жінка та ще дві людини були поранені.
Окрім того, вказано, що вночі також лунали вибухи на території Криворізького району.
Як стверджує місцева влада, тут цивільне населення не постраждало.
Сили ППО працювали від вечора і до ранку — над Дніпропетровщиною знищили 19 російських БПЛА.
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