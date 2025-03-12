Атака Росії на Кривий Ріг — є загибла та поранені

Вранці 12 березня російські загарбники здійснили повітряний напад на Кривий Ріг та влучили в інфраструктурний об’єкт. Згідно з останніми даними, щонайменше одна людина загинула та ще дві були поранені.

Росія знову атакувала Кривий Ріг

Про ситуацію в області та місті розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, кілька гучних вибухів прогриміли у Кривому Розі. Ворог влучив в інфраструктурний об'єкт, після чого почалася пожежа.

Згодом Лисак офіційно підтвердив, що у місті внаслідок повітряного нападу росіян загинула 47-річна жінка та ще дві людини були поранені.

Жінку (41 рік) госпіталізували. Її стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Ще одній потерпілій (78 років) допомогу надали на місці. Від пережитого вона буде оговтуватися вдома. Сергій Лисак Голова Дніпропетровської ОВА

Окрім того, вказано, що вночі також лунали вибухи на території Криворізького району.

Пошкоджено інфраструктуру. На місці виникло займання. Нині співробітники ДСНС пожежу приборкують, — розповів очільника району. Поширити

Як стверджує місцева влада, тут цивільне населення не постраждало.