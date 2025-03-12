Армія РФ убила балістикою 4 іноземців в Одесі

Ввечері 11 березня російські окупанти вкотре атакували портову інфраструктуру Одеси. Під удар ворога потрапило цивільне судно та інфраструктура. Згідно з останніми даними, 4 громадян Сирії загинули та ще 2 людини дістали поранення.
Головні тези:
- Росія пошкодила цивільне судно та портову інфраструктуру, що становить загрозу безпеці мореплавства та продовольчій безпеці світу.
- Балістичною ракетою пошкоджено судно "MJ PINA" під прапором Барбадос.
Росія продовжує тероризувати Одесу
Про наслідки атаки розповів очільник Одеської ОВА Олег Кіпер в Telegram
За його словами ввечері 11 березня Росія завдала удару по порту в Одесі.
Окрім того, вказано, що ще двоє людей — українець та сирієць — дістали поранення.
За його словами, внаслідок удару пошкоджено ще одне судно, причали, склади для зберігання зерна.
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