Армія РФ убила балістикою 4 іноземців в Одесі

Ввечері 11 березня російські окупанти вкотре атакували портову інфраструктуру Одеси. Під удар ворога потрапило цивільне судно та інфраструктура. Згідно з останніми даними, 4 громадян Сирії загинули та ще 2 людини дістали поранення.

Росія продовжує тероризувати Одесу

Про наслідки атаки розповів очільник Одеської ОВА Олег Кіпер в Telegram

За його словами ввечері 11 березня Росія завдала удару по порту в Одесі.

Балістичною ракетою пошкоджено судно "MJ PINA" під прапором Барбадос. На жаль, загинули чотири людини — громадяни Сирії. Наймолодшому загиблому було 18, найстаршому — 24 роки. Олег Кіпер Глава Одеської ОВА

Окрім того, вказано, що ще двоє людей — українець та сирієць — дістали поранення.

У момент удару судно завантажувало пшеницю для експорту до Алжиру. Абсолютно цивільне судно, — додав Кіпер. Поширити

За його словами, внаслідок удару пошкоджено ще одне судно, причали, склади для зберігання зерна.

Росія бʼє по українській інфраструктурі, зокрема по портах, які задіяні у гарантуванні продовольчої безпеки світу. Важливо, щоб портова інфраструктура була захищена від терору, а вільне й безпечне мореплавство було гарантоване. Поширити