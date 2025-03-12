Припинення вогню. Кремль уперше відреагував на домовленість України та США
Категорія
Політика
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Припинення вогню. Кремль уперше відреагував на домовленість України та США

Захарова
Джерело:  online.ua

Скандальна спікерка МЗС РФ Марія Захарова заявила, що формування позиції Росії щодо завершення війни проти України відбуватиметься не за кордоном. Такою була її реакція на результати переговорів України та США у Саудівській Аравії.

Головні тези:

  • Президент США планує провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним для узгодження умов припинення вогню.
  • Формування позиції РФ у контексті припинення вогню має велике значення для подальшого завершення війни.

Росія прокоментувала перемовини України і США в Джидді

Як стверджує речниця російського дипломатичного відомства, "головні новини" будуть приходити з Москви.

На цьому тлі Марія Захарова закликала стежити за новинами не з Джидди, а з російської столиці.

Формування позиції РФ відбувається не за кордоном за рахунок якихось домовленостей або зусиль якихось сторін. Формування позиції РФ відбувається всередині РФ.

Марія Захарова

Марія Захарова

Речниця МЗС РФ

До слова, 11 березня спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Білий дім поінформує Москву про результати переговорів у Саудівській Аравії.

Цього ж дня президент США Дональд Трамп повідомив, що планує провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним уже 12 березня, щоб домовитися про 30-денне припинення вогню проти України.

За словами українського лідера Володимира Зеленського, це стосуватиметься "не тільки ракет, дронів і бомб, не тільки в Чорному морі, а також всієї лінії фронту".

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