Американское оружие снова поступает в Украину — обмен разведданными возобновлен

Утром 12 марта команда президента США Дональда Трампа возобновила поставки американского оружия Украине через хаб в польском Жешуве. Кроме того, разведка Штатов подтвердила, что снова передает ВСУ разведданные.

США возобновили помощь для Украины

С официальным заявлением выступил заместитель председателя Министерства национальной обороны Польши Павел Залевский.

Возобновлены поставки американского оружия из POLLOGHAB в Ясенке в Украину, — написал он в своих социальных сетях. Поделиться

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Кроме того, замглавы ОПУ Павел Палиса также подтвердил на своей странице в Facebook, что "помощь от США возобновлена".

По словам главы Национальной разведки США Тулси Габбард, пауза в обмене разведывательными данными с Украиной завершилась.

Это произошло в результате переговоров делегаций Украины и США, состоявшихся в Саудовской Аравии во вторник.

Что важно понимать, в Джидде 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.

Команда российского диктатора Владимира Путина пока не объявила о своем официальном решении.