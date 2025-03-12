Американское оружие снова поступает в Украину — обмен разведданными возобновлен

Утром 12 марта команда президента США Дональда Трампа возобновила поставки американского оружия Украине через хаб в польском Жешуве. Кроме того, разведка Штатов подтвердила, что снова передает ВСУ разведданные.
Главные тезисы
- Трамп отменил свое решение по остановке помощи Украине.
- Это произошло в результате переговоров делегаций Украины и США в Саудовской Аравии.
США возобновили помощь для Украины
С официальным заявлением выступил заместитель председателя Министерства национальной обороны Польши Павел Залевский.
Кроме того, замглавы ОПУ Павел Палиса также подтвердил на своей странице в Facebook, что "помощь от США возобновлена".
По словам главы Национальной разведки США Тулси Габбард, пауза в обмене разведывательными данными с Украиной завершилась.
Это произошло в результате переговоров делегаций Украины и США, состоявшихся в Саудовской Аравии во вторник.
Что важно понимать, в Джидде 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.
Команда российского диктатора Владимира Путина пока не объявила о своем официальном решении.
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