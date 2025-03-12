Американское оружие снова поступает в Украину — обмен разведданными возобновлен
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Политика
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Американское оружие снова поступает в Украину — обмен разведданными возобновлен

США возобновили помощь для Украины
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Источник:  online.ua

Утром 12 марта команда президента США Дональда Трампа возобновила поставки американского оружия Украине через хаб в польском Жешуве. Кроме того, разведка Штатов подтвердила, что снова передает ВСУ разведданные.

Главные тезисы

  • Трамп отменил свое решение по остановке помощи Украине.
  • Это произошло в результате переговоров делегаций Украины и США в Саудовской Аравии.

США возобновили помощь для Украины

С официальным заявлением выступил заместитель председателя Министерства национальной обороны Польши Павел Залевский.

Возобновлены поставки американского оружия из POLLOGHAB в Ясенке в Украину, — написал он в своих социальных сетях.

Фото: скриншот

Кроме того, замглавы ОПУ Павел Палиса также подтвердил на своей странице в Facebook, что "помощь от США возобновлена".

По словам главы Национальной разведки США Тулси Габбард, пауза в обмене разведывательными данными с Украиной завершилась.

Это произошло в результате переговоров делегаций Украины и США, состоявшихся в Саудовской Аравии во вторник.

Что важно понимать, в Джидде 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.

Команда российского диктатора Владимира Путина пока не объявила о своем официальном решении.

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