Американська зброя знову надходить в Україну — обмін розвідданими відновлено

Вранці 12 березня команда президента США Дональда Трампа відновила постачання американської зброї Україні через хаб у польському Жешуві. Окрім того, розвідка Штатів підтвердила, що знову передає ЗСУ розвіддані.

США відновили допомогу для України

З офіційною заявою з цього приводу виступив заступник голови Міністерства національної оборони Польщі Павел Залевський.

Відновлено постачання американської зброї з POLLOGHAB в Ясьонці до України, — написав він у своїх соціальних мережах. Поширити

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Окрім того, заступник глави ОПУ Павло Паліса також підтвердив на своїй сторінці у Facebook, що "безпекова допомога від США відновлена".

За словами очільниці Національної розвідки США Тулсі Габбард, пауза в обміні розвідувальними даними з Україною завершилася.

Це відбулося у результатів переговорів делегацій України і США, які відбулися в Саудівській Аравії у вівторок.

Що важливо розуміти, у Джидді 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.

Команда російського диктатора Володимира Путіна поки не оголосила своє офіційне рішення.