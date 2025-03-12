Американська зброя знову надходить в Україну — обмін розвідданими відновлено

Вранці 12 березня команда президента США Дональда Трампа відновила постачання американської зброї Україні через хаб у польському Жешуві. Окрім того, розвідка Штатів підтвердила, що знову передає ЗСУ розвіддані.
Головні тези:
- Трамп скасував своє рішення щодо зупинки допомоги Україні.
- Це відбулося у результатів переговорів делегацій України і США в Саудівській Аравії.
США відновили допомогу для України
З офіційною заявою з цього приводу виступив заступник голови Міністерства національної оборони Польщі Павел Залевський.
Окрім того, заступник глави ОПУ Павло Паліса також підтвердив на своїй сторінці у Facebook, що "безпекова допомога від США відновлена".
За словами очільниці Національної розвідки США Тулсі Габбард, пауза в обміні розвідувальними даними з Україною завершилася.
Це відбулося у результатів переговорів делегацій України і США, які відбулися в Саудівській Аравії у вівторок.
Що важливо розуміти, у Джидді 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.
Команда російського диктатора Володимира Путіна поки не оголосила своє офіційне рішення.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-