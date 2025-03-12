У США обіцяють Росії "непереборний економічний біль"

Американський сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем розраховує на те, що Росія погодиться на 30-денне припинення вогню, однак, за його словами, це не повинно врятувати РФ від посилення санкцій.
Головні тези:
- Сенатор Ліндсі Грем закликає до посилення санкцій проти Росії.
- Політик радий, що Україна погодилася на 30-денне припинення вогню.
Грем вимагає більше жорсткості у відносинах з Росією
За словами сенатора, він зрадів, коли дізнався, що "Україна погодилася на пропозицію Сполучених Штатів щодо 30-денного припинення вогню".
Він також офіційно підтвердив, що буде вводити жорсткі санкції, передбачені Конгресом, "які не лише вплинуть на Росію, але й накладуть санкції та тарифи на країни, які купують російські товари, зокрема нафту, газ та уран".
Що важливо розуміти, за підсумками перемовин у Саудівській Аравії 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія також підтримає це рішення.
На цьому тлі президент США Дональд Трамп заявив, що готується до перемовин з російським диктатором Володимиром Путіним.
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