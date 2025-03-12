У США обіцяють Росії "непереборний економічний біль"

Американський сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем розраховує на те, що Росія погодиться на 30-денне припинення вогню, однак, за його словами, це не повинно врятувати РФ від посилення санкцій.

Грем вимагає більше жорсткості у відносинах з Росією

За словами сенатора, він зрадів, коли дізнався, що "Україна погодилася на пропозицію Сполучених Штатів щодо 30-денного припинення вогню".

Команда Трампа — молодці. Сподіваюся, Росія піде за нею. Якщо Росія відмовиться, ми повинні ввести проти неї санкції. Ліндсі Грем Американський сенатор

Він також офіційно підтвердив, що буде вводити жорсткі санкції, передбачені Конгресом, "які не лише вплинуть на Росію, але й накладуть санкції та тарифи на країни, які купують російські товари, зокрема нафту, газ та уран".

Росія вже давно повинна відчути непереборний економічний біль внаслідок свого брутального вторгнення в Україну, — наголосив Грем. Поширити

Що важливо розуміти, за підсумками перемовин у Саудівській Аравії 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія також підтримає це рішення.