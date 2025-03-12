В США обещают России "непреодолимую экономическую боль"

Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм рассчитывает, что Россия согласится на 30-дневное прекращение огня, однако, по его словам, это не должно спасти РФ от усиления санкций.
Главные тезисы
- Сенатор Линдси Грэм призывает к ужесточению санкций против России.
- Политик рад, что Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня.
Грэм требует больше жесткости в отношениях с Россией
По словам сенатора, он обрадовался, когда узнал, что "Украина согласилась на предложение Соединенных Штатов по поводу 30-дневного прекращения огня".
Он также официально подтвердил, что будет вводить жесткие санкции, предусмотренные Конгрессом, "которые не только повлияют на Россию, но и наложат санкции и тарифы на страны, покупающие российские товары, в том числе нефть, газ и уран".
Что важно понимать, по итогам переговоров в Саудовской Аравии 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия также поддержит это решение.
На этом фоне президент США Дональд Трамп заявил, что готовится к переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-