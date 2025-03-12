В США обещают России "непреодолимую экономическую боль"
Категория
Экономика
Дата публикации

В США обещают России "непреодолимую экономическую боль"

Грэм требует больше жесткости в отношениях с Россией
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Источник:  online.ua

Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм рассчитывает, что Россия согласится на 30-дневное прекращение огня, однако, по его словам, это не должно спасти РФ от усиления санкций.

Главные тезисы

  • Сенатор Линдси Грэм призывает к ужесточению санкций против России.
  • Политик рад, что Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня.

Грэм требует больше жесткости в отношениях с Россией

По словам сенатора, он обрадовался, когда узнал, что "Украина согласилась на предложение Соединенных Штатов по поводу 30-дневного прекращения огня".

Команда Трампа — молодцы. Надеюсь, Россия последует за ней. Если Россия откажется, мы должны ввести против нее санкции.

Линдси Грэм

Линдси Грэм

Американский сенатор

Он также официально подтвердил, что будет вводить жесткие санкции, предусмотренные Конгрессом, "которые не только повлияют на Россию, но и наложат санкции и тарифы на страны, покупающие российские товары, в том числе нефть, газ и уран".

Россия уже давно должна почувствовать непреодолимую экономическую боль в результате своего грубого вторжения в Украину, — подчеркнул Грэм.

Что важно понимать, по итогам переговоров в Саудовской Аравии 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия также поддержит это решение.

На этом фоне президент США Дональд Трамп заявил, что готовится к переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным.

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