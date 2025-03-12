Согласится ли Путин на прекращение огня — данные инсайдеров

Как удалось узнать информационному агентству Reuters от своих источников в Кремле, маловероятно, что российский диктатор Владимир Путин согласится на режим прекращения огня против Украины, о котором команды Зеленского и Трампа договорились в Саудовской Аравии.

Путин сейчас настроен скептически

По словам инсайдера, приближенного к нелегитимному главе Кремля, России якобы нужно наработать условия любого прекращения огня и получить определенные гарантии.

Путину трудно согласиться на это в нынешнем виде… У Путина сильная позиция, потому что Россия продвигается вперед, — утверждает анонимный источник журналистов. Поделиться

Кроме того, указано, что без гарантий прекращения огня позиция России может быстро ослабнуть, и тогда Запад может обвинить РФ в том, что она не смогла закончить войну.

По словам еще одного инсайдера, для диктатора Путина все выглядит так, будто Украина и США пытаются заманить его в ловушку.