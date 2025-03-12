Согласится ли Путин на прекращение огня — данные инсайдеров

Как удалось узнать информационному агентству Reuters от своих источников в Кремле, маловероятно, что российский диктатор Владимир Путин согласится на режим прекращения огня против Украины, о котором команды Зеленского и Трампа договорились в Саудовской Аравии.
Главные тезисы
- Путин настроен скептически по поводу внедрения режима прекращения огня на фронте.
- Диктатор якобы опасается, что Украина и США заманят его в ловушку.
Путин сейчас настроен скептически
По словам инсайдера, приближенного к нелегитимному главе Кремля, России якобы нужно наработать условия любого прекращения огня и получить определенные гарантии.
Кроме того, указано, что без гарантий прекращения огня позиция России может быстро ослабнуть, и тогда Запад может обвинить РФ в том, что она не смогла закончить войну.
По словам еще одного инсайдера, для диктатора Путина все выглядит так, будто Украина и США пытаются заманить его в ловушку.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-