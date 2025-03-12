Чи згодиться Путін на припинення вогню — дані інсайдерів

Як вдалося дізнатися інформаційній агенції Reuters від своїх джерел у Кремлі, вкрай малоймовірно, що російський диктатор Володимир Путін погодиться на режим припинення вогню проти України, про який команди Зеленського та Трампа домовилися у Саудівській Аравії.
Головні тези:
- Путін налаштований скептично щодо впровадження режиму припинення вогню на фронті.
- Диктатор нібито боїться, що Україна та США заманять його у пастку.
Путін наразі налаштований скептично
За словами інсайдера, який наближений до нелегітимного глави Кремля, Росії нібито потрібно напрацювати умови будь-якого припинення вогню і отримати певні гарантії.
Окрім того, вказано, що без гарантій припинення вогню позиція Росії може швидко ослабнути, і тоді Захід може звинуватити РФ в тому, що вона не змогла закінчити війну.
За словами ще одного інсайдера, для диктатора Путіна наразі все виглядає так, ніби Україна та США намагаються заманити його у пастку.
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