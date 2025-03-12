Чи згодиться Путін на припинення вогню — дані інсайдерів
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Чи згодиться Путін на припинення вогню — дані інсайдерів

Путін
Джерело:  Reuters

Як вдалося дізнатися інформаційній агенції Reuters від своїх джерел у Кремлі, вкрай малоймовірно, що російський диктатор Володимир Путін погодиться на режим припинення вогню проти України, про який команди Зеленського та Трампа домовилися у Саудівській Аравії.

Головні тези:

  • Путін налаштований скептично щодо впровадження режиму припинення вогню на фронті.
  • Диктатор нібито боїться, що Україна та США заманять його у пастку.

Путін наразі налаштований скептично

За словами інсайдера, який наближений до нелегітимного глави Кремля, Росії нібито потрібно напрацювати умови будь-якого припинення вогню і отримати певні гарантії.

Путіну важко погодитися на це в нинішньому вигляді… Путін має сильну позицію, тому що Росія просувається вперед, — стверджує анонімне джерело журналістів.

Окрім того, вказано, що без гарантій припинення вогню позиція Росії може швидко ослабнути, і тоді Захід може звинуватити РФ в тому, що вона не змогла закінчити війну.

За словами ще одного інсайдера, для диктатора Путіна наразі все виглядає так, ніби Україна та США намагаються заманити його у пастку.

Загальна картина полягає в тому, що Сполучені Штати погодилися відновити військову допомогу та обмін розвідданими і прикрасили цей крок пропозицією про припинення вогню, — скаржаться посадовці в оточенні російського диктатора.

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