ВСУ разгромили танковую колонну и уничтожили десант россиян — видео

28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода продемонстрировали новые успешные результаты своей работы на фронте. В этот раз воинам удалось отразить масштабный штурм армии РФ на Торецком направлении.
Главные тезисы
- Вражескую колонну заметили аэроразведчики, что позволило скорректировать боевые действия.
- Во время боя успешно уничтожены два танка российских захватчиков.
ВСУ успешно уничтожают силы армии РФ
По словам украинских воинов, во время нового штурма вместо "традиционных" малых групп россияне привлекли бронированную технику, перевозившую десант.
Как отмечают бойцы ВСУ, после этого вражеские танки встретили пилоты подразделений RV, Батальона беспилотных систем 28 бригады и РУБпАК "Феникс".
Во время нового боя два танка российских захватчиков удалось успешно разбить. Еще два начали убегать, оставив своих штурмовиков на произвол судьбы.
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