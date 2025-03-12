ВСУ разгромили танковую колонну и уничтожили десант россиян — видео

28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода продемонстрировали новые успешные результаты своей работы на фронте. В этот раз воинам удалось отразить масштабный штурм армии РФ на Торецком направлении.

ВСУ успешно уничтожают силы армии РФ

По словам украинских воинов, во время нового штурма вместо "традиционных" малых групп россияне привлекли бронированную технику, перевозившую десант.

На Торецком направлении у россиян весеннее обострение. Вместо малых групп оккупанты стали посылать танки-сараи набитые пехотой, но результат не изменился. Вражескую колонну заметили наши аэроразведчики, скорректировав артиллерию и дроны. Поделиться

Как отмечают бойцы ВСУ, после этого вражеские танки встретили пилоты подразделений RV, Батальона беспилотных систем 28 бригады и РУБпАК "Феникс".

Во время нового боя два танка российских захватчиков удалось успешно разбить. Еще два начали убегать, оставив своих штурмовиков на произвол судьбы.