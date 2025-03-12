ВСУ нанесли потери оккупантам РФ на Покровском направлении — что известно

Силы обороны Украины продолжают сдерживать давление оккупационных войск. В настоящее время произошло 123 боевых столкновения. Ситуация на Покровском и Курском направлениях остается напряженной.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины продолжают сдерживать давление оккупационных войск, отражая атаки на Покровском направлении.
- Оккупанты потеряли 217 нападавших убитыми и ранеными на Покровском направлении в последние сутки.
- Украинские защитники успешно уничтожили миномет, пушку, автомобильную технику, антенну управления и мотоциклы оккупантов.
Актуальная ситуация на фронте 12 марта
Оперативная информация по состоянию на 22.00 12.03.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Харьковском направлении враг дважды атаковал в районе Волчанск, получил отпор.
Восемь раз враг пытался идти вперед на наши позиции в Купянском направлении вблизи населенных пунктов Петропавловка, Степная Новоселовка и Загрызово.
На Лиманском направлении за сегодняшний день украинские защитники отбили семь российских атак в районах населенных пунктов Мирное, Колодец и Грековка.
Девять штурмовых действий противника отразили наши защитники в районах Верхнекаменского, Белогоровки и Ивано-Дарьевки на Северском направлении.
На Торецком направлении наши военные отражали 17 вражеских атак в районах Торецкая, Леонидовки, Дружбы и Озаряновки, 13 атак отбиты Силами обороны, еще четыре — продолжаются. Авиаудары КАБы получили Алексеева-Дружковка, Константиновка и Дружковка.
На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 42 раза атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Новоторецкое, Луч, Даченское, Новоукраинка, Шевченко, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Надеевка и Андреевка. Шесть боеприкосновений до сих пор продолжаются.
По предварительным подсчетам, сегодня оккупанты на Покровском направлении потеряли 217 нападавших убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили миномет, пушку, четыре единицы автомобильной техники, антенну управления БПЛА и четыре мотоцикла окупантов. Также украинские защитники повредили миномет и пушку врага.
На Новопавловском направлении наши защитники отразили десять вражеских атак. Враг пытался прорваться вблизи населенных пунктов Константинополь, Разлив и Бурлацкое.
На Гуляйпольском направлении наши защитники отразили четыре атаки в районах Привольного и Новодаровки, в четырех локациях бои продолжаются. Авиационные удары получили населенные пункты Шевченко и Железнодорожное.
На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили три атаки захватчиков в районе Пятихаток, Каменского и в направлении Новоандреевки, еще три боестолкновения до сих пор продолжаются.
Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курщине, где наши войска за сегодня отразили пять атак противника, девять боестолкновений продолжаются до сих пор, российские захватчики нанесли шесть авиаударов, применив семь управляемых авиабомб и совершили 239 артиллерийских обстрелов.
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