ВСУ нанесли потери оккупантам РФ на Покровском направлении — что известно

Оперативная информация по состоянию на 22.00 12.03.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Сегодня государство-террорист нанесло один ракетный и 68 авиационных ударов, применив две ракеты и 97 управляемых бомб. Кроме того, захватчики привлекли для ударов 812 дронов-камикадзе и осуществили 3956 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Торецком направлении наши военные отражали 17 вражеских атак в районах Торецкая, Леонидовки, Дружбы и Озаряновки, 13 атак отбиты Силами обороны, еще четыре — продолжаются. Авиаудары КАБы получили Алексеева-Дружковка, Константиновка и Дружковка.

Девять штурмовых действий противника отразили наши защитники в районах Верхнекаменского, Белогоровки и Ивано-Дарьевки на Северском направлении.

На Лиманском направлении за сегодняшний день украинские защитники отбили семь российских атак в районах населенных пунктов Мирное, Колодец и Грековка.

Восемь раз враг пытался идти вперед на наши позиции в Купянском направлении вблизи населенных пунктов Петропавловка, Степная Новоселовка и Загрызово.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 42 раза атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Новоторецкое, Луч, Даченское, Новоукраинка, Шевченко, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Надеевка и Андреевка. Шесть боеприкосновений до сих пор продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня оккупанты на Покровском направлении потеряли 217 нападавших убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили миномет, пушку, четыре единицы автомобильной техники, антенну управления БПЛА и четыре мотоцикла окупантов. Также украинские защитники повредили миномет и пушку врага.

На Новопавловском направлении наши защитники отразили десять вражеских атак. Враг пытался прорваться вблизи населенных пунктов Константинополь, Разлив и Бурлацкое.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отразили четыре атаки в районах Привольного и Новодаровки, в четырех локациях бои продолжаются. Авиационные удары получили населенные пункты Шевченко и Железнодорожное.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили три атаки захватчиков в районе Пятихаток, Каменского и в направлении Новоандреевки, еще три боестолкновения до сих пор продолжаются.