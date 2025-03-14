ВСУ отразили 25 штурмов армии РФ на Покровском направлении с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 14.03.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины населённых пунктов Гута-Студенецкая Черниговской области; Марчихина Буда, Турья, Луговка, Кучеровка, Уланово, Порозок, Покровка, Барановка Сумской области.

На Торецком направлении восемь боестолкновений завершено, еще четыре штурмовых действия врага в районах населенных пунктов Дачное, Дружба и Торецк продолжаются до сих пор.

Войска оккупантов ищут слабые места в нашей обороне близ Белогоровки и Григоровки на Северском направлении. Силами обороны успешно отражены две вражеские атаки.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила 17 атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Копанки, Новоегоровка, Новое, Нововодяное, Ямполевка, Торское. Пять из них еще продолжаются.

На Купянском направлении российские оккупанты четыре раза атаковали позиции Сил обороны в районе Загрызового и Петропавловки, два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Харьковском направлении произошло одно боестолкновение с врагом в районе населенного пункта Красное Первое, враг нанес авиационных ударов неуправляемыми ракетами по населенным пунктам Гранов и Казачья Лопань.

На Покровском направлении российские захватчики предприняли 25 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Сухая Балка, Водяное Второе, Свиридоновка, Луч, Покровск, Котлино, Котляровка, Андреевка, Шевченко. Силы обороны сдерживают натиск и отразили 19 атак противника, шесть боестолкновений продолжаются до сих пор. Враг наносил авиационных ударов по районам населенных пунктов Гродовка, Новопавловка, Покровск, Мирноград и Зверево.

В Новопавловском направлении враг пять раз пытался прорвать оборону наших защитников в районе населенного пункта Константинополь. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Гуляйпольском направлении противник нанес авиационный удар пятью управляемыми бомбами по Гуляйполю, Новополю и Железнодорожному.

На Ореховском направлении наши защитники отбивают семь вражеских штурмов в направлениях населенных пунктов Степное, Пятихатки и Щербаки.

В Приднепровском направлении враг нанес авиационных ударов управляемыми бомбами по населенному пункту Херсон.