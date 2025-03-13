Между ВСУ и армией РФ произошло 84 боевых столкновения с начала суток

В настоящее время враг 84 раза атаковал позиции Сил обороны. Наиболее активно действует на Покровском и Торецком направлениях.
Главные тезисы
- С начала суток произошло 84 боевых столкновения между ВСУ и армией РФ на различных направлениях фронта.
- Наиболее активные действия врага отмечены на Покровском и Торецком направлениях.
- Силы обороны украинских защитников отразили большое количество атак врага, продолжаются жаркие бои исторически значимых территорий.
Актуальная ситуация на фронте 13 марта
Оперативная информация по состоянию на 16.00 13.03.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
От российских артиллерийских обстрелов пострадали приграничные районы нашей страны, в том числе населенные пункты Уланово, Стариковое, Кучеровка, Славгород, Ястребщина, Сидоровка Сумской области; Возрожденское Харьковской области.
В Харьковском направлении враг трижды наступал на позиции наших защитников в районе Волчанска и Дорошевки. Продолжается одно боестолкновение.
Дважды противник атаковал наши позиции на Купянском направлении , вблизи Голубовки и Богуславки, одно боестолкновение продолжается до сих пор.
На Лиманском направлении украинские подразделения отбивают пять атак в районе Ямполевки и в направлении Зеленой Долины, Нового, Новомихайловки еще две атаки уже отбиты.
Три боестолкновения зафиксированы на Северском направлении, два столкновения не утихают до сих пор в районе Верхнекаменского.
В настоящее время на Краматорском направлении происходит одна вражеская атака. Враг атакует в районе Временного Яра. Наши защитники дают достойный отпор.
На Торецком направлении российские оккупанты провели 11 штурмов позиций наших защитников в районах Торецка и Дружбы. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.
Горячее сегодня на Покровском направлении: с начала суток оккупанты совершили уже 32 атаки на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Елизаветовка, Луч, Лысовка, Котлино, Удачное, Успеновка, Новоалександровка, Новосергеевка, Котляровка, Алексеевка, Андрей. Силы обороны, сдерживая враждебный натиск, отразили 25 атак противника, семь боестолкновений продолжаются до сих пор. Авиация противника нанесла авиаудары КАБами по Покровску.
В Новопавловском направлении захватчики трижды шли в наступление на позиции украинских войск вблизи Константинополя, украинские защитники уже отбили две атаки врага, продолжается бой.
На Гуляйпольском направлении наши защитники отразили четыре вражеских атаки в районах Новополя и Новоселки, еще один бой продолжается. Авиационные удары неуправляемыми ракетами получили населенные пункты Новополь, Железнодорожное, Гуляйполе, КАБи враг сбрасывал в районах населенных пунктов Шевченко и Свободное Поле.
На Ореховском направлении оккупанты атакуют в районе Степного, Пятихаток, Каменского, а также в направлении Новоандреевки, при поддержке штурмовой авиации. В настоящее время одна атака врага отбита, еще семь — продолжаются.
На Курщине, по имеющейся на данный момент информации, наши защитники отбили пять атак захватчиков, еще четыре боестолкновения продолжаются. Кроме того, враг 18 раз наносил авиационных ударов, сбросив 27 управляемых авиационных бомб, и совершил 106 артиллерийских обстрелов, в том числе один из реактивных систем залпового огня.
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