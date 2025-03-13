Между ВСУ и армией РФ произошло 84 боевых столкновения с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 13.03.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

От российских артиллерийских обстрелов пострадали приграничные районы нашей страны, в том числе населенные пункты Уланово, Стариковое, Кучеровка, Славгород, Ястребщина, Сидоровка Сумской области; Возрожденское Харьковской области.

В Харьковском направлении враг трижды наступал на позиции наших защитников в районе Волчанска и Дорошевки. Продолжается одно боестолкновение.

Дважды противник атаковал наши позиции на Купянском направлении , вблизи Голубовки и Богуславки, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Лиманском направлении украинские подразделения отбивают пять атак в районе Ямполевки и в направлении Зеленой Долины, Нового, Новомихайловки еще две атаки уже отбиты.

Три боестолкновения зафиксированы на Северском направлении, два столкновения не утихают до сих пор в районе Верхнекаменского.

В настоящее время на Краматорском направлении происходит одна вражеская атака. Враг атакует в районе Временного Яра. Наши защитники дают достойный отпор.

На Торецком направлении российские оккупанты провели 11 штурмов позиций наших защитников в районах Торецка и Дружбы. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.