Між ЗСУ та армією РФ відбулося 84 бойових зіткнення від початку доби

Оперативна інформація станом на 16.00 13.03.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог тричі наступав на позиції наших захисників в районі Вовчанська та Дорошівки. Триває одне боєзіткнення.

Двічі противник атакував наші позиції на Куп’янському напрямку, поблизу Голубівки та Богуславки, одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Лиманському напрямку українські підрозділи відбивають п’ять атак в районі Ямполівки та в напрямку Зеленої Долини, Нового, Новомихайлівки ще дві атаки вже відбито.

Три боєзіткнення зафіксовано на Сіверському напрямку, два зіткнення не вщухають до цього часу в районі Верхньокам’янського.

На даний час на Краматорському напрямку відбувається одна ворожа атака. Ворог атакує в районі Часового Яру. Наші захисники дають гідну відсіч.

На Торецькому напрямку російські окупанти провели 11 штурмів позицій наших захисників в районах Торецька та Дружби. Три боєзіткнення триває до цього часу.