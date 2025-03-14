ЗСУ відбили 25 штурмів армії РФ на Покровському напрямку від початку доби

Оперативна інформація станом на 16.00 14.03.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Гута-Студенецька Чернігівської області; Марчихина Буда, Тур’я, Лугівка, Кучерівка, Уланове, Порозок, Покровка, Баранівка Сумської області.

На Харківському напрямку відбулося одне боєзіткнення з ворогом у районі населеного пункту Красне Перше, ворог завдав авіаційних ударів некерованими ракетами по населених пунктах Гранів та Козача Лопань.

На Куп’янському напрямку російські окупанти чотири рази атакували позиції Сил оборони в районі Загризового та Петропавлівки, два боєзіткнення тривають дотепер.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 17 атак на позиції українців поблизу населених пунктів Копанки, Новоєгорівка, Нове, Нововодяне, Ямполівка, Торське. П’ять з них ще продовжуються.

Війська окупантів шукають слабкі місця в нашій обороні поблизу Білогорівки та Григорівки на Сіверському напрямку. Силами оборони успішно відбито дві ворожі атаки.