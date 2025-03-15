ЗСУ відбили 20 атак армії РФ на Покровському напрямку від початку доби

Оперативна інформація станом на 16.00 15.03.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Чернігівської та Сумської областей, такі як Медведівка, Карповичі, Янжулівка, Вовківка, Рожковичі, Комарівка, Баранівка, Шалигине та Дмитрівка.

На Харківському напрямку відбулося чотири боєзіткнення неподалік Вовчанська, наразі точиться один бій.

На Куп’янському напрямку російські окупанти намагаються прорвати нашу оборону в районі Загризового, боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила десять атак на позиції українців поблизу населених пунктів Балка Журавка, Іванівка, Ямполівка та Григорівка. Два боєзіткнення тривають до цього часу.

Один ворожий штурм відбили українські захисники на Сіверському напрямку, в районі Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку українські захисники відбили спробу противника просунутись вперед неподалік Оріхово-Василівки.