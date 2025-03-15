ВСУ дронами уничтожили пушки армии РФ на Новопавловском направлении — видео

Пилоты ударных дронов ВСУ уничтожили важное вражеское вооружение на Новопавловском направлении. Техника россиян стала мишенью украинских сил.
Главные тезисы
- Военные дроны ВСУ успешно атаковали важное вооружение российской армии на Новопавловском направлении.
- Украинские пилоты уничтожили САУ, минометы и противотанковые ракеты, ослабив боеспособность оккупантов.
- Благодаря мастерству украинских пилотов, вражеская техника была превращена в демилитаризованный хлам.
Удачная "бавовна" на Новопавловском направлении: что известно
Об этом сообщает оперативно-стратегическая группировка войск (ОСУВ) "Хортица".
На Новопавловском направлении украинские пилоты ударных дронов батальона беспилотных систем точно попали во вражескую технику.
Уничтожено:
самоходную артиллерийскую установку (САУ),
миномет,
противотанковые управляемые ракеты (ПТКР),
несколько гаубиц.
Это значительно ослабило боевую способность оккупантов в этом районе.
Благодаря мастерству пилотов, вражеское вооружение и техника были превращены в демилитаризованный хлам.
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