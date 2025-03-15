ВСУ дронами уничтожили пушки армии РФ на Новопавловском направлении — видео
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ дронами уничтожили пушки армии РФ на Новопавловском направлении — видео

ОСГВ "Хортица"
бавовна
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Пилоты ударных дронов ВСУ уничтожили важное вражеское вооружение на Новопавловском направлении. Техника россиян стала мишенью украинских сил.

Главные тезисы

  • Военные дроны ВСУ успешно атаковали важное вооружение российской армии на Новопавловском направлении.
  • Украинские пилоты уничтожили САУ, минометы и противотанковые ракеты, ослабив боеспособность оккупантов.
  • Благодаря мастерству украинских пилотов, вражеская техника была превращена в демилитаризованный хлам.

Удачная "бавовна" на Новопавловском направлении: что известно

Об этом сообщает оперативно-стратегическая группировка войск (ОСУВ) "Хортица".

На Новопавловском направлении украинские пилоты ударных дронов батальона беспилотных систем точно попали во вражескую технику.

Уничтожено:

  • самоходную артиллерийскую установку (САУ),

  • миномет,

  • противотанковые управляемые ракеты (ПТКР),

  • несколько гаубиц.

Это значительно ослабило боевую способность оккупантов в этом районе.

Благодаря мастерству пилотов, вражеское вооружение и техника были превращены в демилитаризованный хлам.

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