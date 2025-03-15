ЗСУ дронами знищили гармати армії РФ на Новопавлівському напрямку — відео

Пілоти ударних дронів ЗСУ знищили важливе ворожі озброєння на Новопавлівському напрямку. Техніка росіян стала мішенню для українських сил.
Головні тези:
- Українські пілоти ударних дронів успішно знищили важливе вороже озброєння на Новопавлівському напрямку.
- Ворожа техніка, включаючи САУ, міномети та протитанкові керовані ракети, стала мішенню для українських сил.
- Завдяки майстерності пілотів, українські дрони перетворили вороже озброєння на демілітаризований мотлох.
Вдала “бавовна” на Новопавлівському напрямку: що відомо
Про це повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".
На Новопавлівському напрямку українські пілоти ударних дронів батальйону безпілотних систем точно влучили у ворожу техніку.
Знищено:
самохідну артилерійську установку (САУ),
міномет,
протитанкові керовані ракети (ПТКР),
кілька гаубиць.
Це значно послабило бойову спроможність окупантів у цьому районі.
Завдяки майстерності пілотів, вороже озброєння і техніка були перетворені на демілітаризований мотлох.
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