ЗСУ дронами знищили гармати армії РФ на Новопавлівському напрямку — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ дронами знищили гармати армії РФ на Новопавлівському напрямку — відео

ОСУВ "Хортиця"
втрати

Пілоти ударних дронів ЗСУ знищили важливе ворожі озброєння на Новопавлівському напрямку. Техніка росіян стала мішенню для українських сил.

Головні тези:

  • Українські пілоти ударних дронів успішно знищили важливе вороже озброєння на Новопавлівському напрямку.
  • Ворожа техніка, включаючи САУ, міномети та протитанкові керовані ракети, стала мішенню для українських сил.
  • Завдяки майстерності пілотів, українські дрони перетворили вороже озброєння на демілітаризований мотлох.

Вдала “бавовна” на Новопавлівському напрямку: що відомо

Про це повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

На Новопавлівському напрямку українські пілоти ударних дронів батальйону безпілотних систем точно влучили у ворожу техніку.

Знищено:

  • самохідну артилерійську установку (САУ),

  • міномет,

  • протитанкові керовані ракети (ПТКР),

  • кілька гаубиць.

Це значно послабило бойову спроможність окупантів у цьому районі.

Завдяки майстерності пілотів, вороже озброєння і техніка були перетворені на демілітаризований мотлох.

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