Армія РФ підтягує важку бронетехніку в зону відповідальності ОСУВ "Хортиця"

Російська армія найактивніші дії веде на Покровському, Куп’янському, Курахівському та Времівському напрямках, погіршення погодних умов ускладнює ворогу використання важкої техніки, дронів та авіації.
Головні тези:
- Активні дії армії РФ в зоні конфлікту на Покровському, Куп’янському, Курахівському та Времівському напрямках.
- Підтягування важкої броньованої техніки і резервів РФ на Східний фронт.
- Ускладнення погодних умов упливає на використання техніки, дронів та авіації противника.
- ОСУВ «Хортиця» зафіксував 180 боєзіткнень з російськими військами за останню добу.
Росія підтягує резерви на Східний фронт
Про це в телеефірі повідомив речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин.
За його словами, в зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» за добу відбулося 180 боєзіткнень, найбільше штурмів було на Куп'янському, Покровському, Курахівському та Времівському напрямках.
Зранку відбулося 16 боєзіткнень, окупанти завдали 4 авіаційних ударів, застосувавши 6 керованих авіабомб, кількох ударів дронами-камікадзе та здійснили понад 550 обстрілів позицій українських військ із озброєння різного типу.
Як зазначив речник, погодні умови та тумани впливають на дії ворога, передусім на активність використання техніки, дронів та авіації.
Волошин також зауважив, що армія РФ використовує темну пору доби та погодні умови для підтягування резервів.
За його словами, останнім часом ворог почав підтягувати, зокрема, важку броньовану техніку для підтримки своїх штурмових груп.
Він зазначив, що за наявною інформацією, військові російських передових підрозділів нарікають на погане логістичне забезпечення, передусім на брак боєприпасів, харчів, води і теплих речей, а також на якість північнокорейських боєприпасів.
У нас є інформація, що російські військовослужбовці скаржаться на якість боєприпасів, які постачаються Північною Кореєю. Вони летять зовсім не туди, куди потрібно.
Станом на ранок 28 листопада ситуація на Куп’янському напрямку була відносно стабільна, на Краматорському напрямку і в напрямку Часового Яру кількість штурмів ворога знизилась.
ЗСУ не вистачає піхотинців
Про це повідомляє речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.
Тому, за його словами, зараз активно медійно і не медійно працює компанія з рекрутингу, з набору особового складу.
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