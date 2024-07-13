Яких кадрів бракує більшості підрозділів ЗСУ — відповідь ОСУВ "Хортиця"

Останнім часом українському війську не вистачає піхотинців. Вони потрібні зараз кожному підрозділу та якраз на лінії бойового зіткнення.
Головні тези:
- Підвищений попит на піхотинців українським військом унаслідок недостатньої кількості кадрів в підрозділах ЗСУ.
- Рекрутинг активно працює для набору особового складу, відсутність простих солдатів та піхотинців помічена у більшості підрозділів.
- Створено новий батальйон “Характерники”, який складатиметься з колишніх ув'язнених, готових захищати рідну землю від загарбників.
ЗСУ не вистачає піхотинців
Про це повідомляє речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.
Тому, за його словами, зараз активно медійно і не медійно працює компанія з рекрутингу, з набору особового складу.
Речник додав, що українські військові натомість переважають ворога тим, що знищують його у чималих кількостях.
Що відомо про новий батальйон
В Україні було сформовано батальйон "Характерники", який складатиметься з громадян, що відбували покарання в місцях позбавлення волі.
Зазначається, що новобранці скористались можливістю отримати другий шанс.
У бригаді розповіли, що серед них дуже багато патріотів, які неодноразово виявляли бажання захищати Україну. Також є чимало людей з бойовим досвідом.
Колишні ув'язнені вже прийняли військову присягу на вірність українському народові. Найближчим часом "Характерники" почнуть виконувати бойові завдання та покажуть себе на полі битви.
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