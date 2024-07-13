Яких кадрів бракує більшості підрозділів ЗСУ — відповідь ОСУВ "Хортиця"

Останнім часом українському війську не вистачає піхотинців. Вони потрібні зараз кожному підрозділу та якраз на лінії бойового зіткнення.

ЗСУ не вистачає піхотинців

Про це повідомляє речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.

Бригади оновлюються, рекрутинг працює. Однак, звісно ж, не вистачає останнім часом, зокрема простих військових, простих солдатів, простих піхотинців. Це у більшості підрозділів, які є у Збройних силах України. Поширити

Тому, за його словами, зараз активно медійно і не медійно працює компанія з рекрутингу, з набору особового складу.

Адже прості стрільці, прості водії, прості піхотинці потрібні кожному підрозділу і потрібні зараз якраз на лінії бойового зіткнення, де не вистачає особового складу. Адже ворог нас переважає у кількості й він тільки цим може використовувати перевагу на лінії бойового зіткнення. Хоч ми їх і знищуємо, але вони все набирають нових і нових новобранців і колишніх ув'язнених. Назар Волошин Речник ОСУВ "Хортиця"

Речник додав, що українські військові натомість переважають ворога тим, що знищують його у чималих кількостях.

Що відомо про новий батальйон

В Україні було сформовано батальйон "Характерники", який складатиметься з громадян, що відбували покарання в місцях позбавлення волі.

Зазначається, що новобранці скористались можливістю отримати другий шанс.

У бригаді розповіли, що серед них дуже багато патріотів, які неодноразово виявляли бажання захищати Україну. Також є чимало людей з бойовим досвідом.

Добровольці скористались своїм правом на викуплення провини та вирішили встати до зброї, обороняючи рідну землю від загарбників, — сказано у повідомленні. Поширити

Колишні ув'язнені вже прийняли військову присягу на вірність українському народові. Найближчим часом "Характерники" почнуть виконувати бойові завдання та покажуть себе на полі битви.