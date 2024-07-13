Яких кадрів бракує більшості підрозділів ЗСУ — відповідь ОСУВ "Хортиця"
Категорія
Україна
Дата публікації

Яких кадрів бракує більшості підрозділів ЗСУ — відповідь ОСУВ "Хортиця"

Піхота
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Останнім часом українському війську не вистачає піхотинців. Вони потрібні зараз кожному підрозділу та якраз на лінії бойового зіткнення.

Головні тези:

  • Підвищений попит на піхотинців українським військом унаслідок недостатньої кількості кадрів в підрозділах ЗСУ.
  • Рекрутинг активно працює для набору особового складу, відсутність простих солдатів та піхотинців помічена у більшості підрозділів.
  • Створено новий батальйон “Характерники”, який складатиметься з колишніх ув'язнених, готових захищати рідну землю від загарбників.

ЗСУ не вистачає піхотинців

Про це повідомляє речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.

Бригади оновлюються, рекрутинг працює. Однак, звісно ж, не вистачає останнім часом, зокрема простих військових, простих солдатів, простих піхотинців. Це у більшості підрозділів, які є у Збройних силах України.

Тому, за його словами, зараз активно медійно і не медійно працює компанія з рекрутингу, з набору особового складу.

Адже прості стрільці, прості водії, прості піхотинці потрібні кожному підрозділу і потрібні зараз якраз на лінії бойового зіткнення, де не вистачає особового складу. Адже ворог нас переважає у кількості й він тільки цим може використовувати перевагу на лінії бойового зіткнення. Хоч ми їх і знищуємо, але вони все набирають нових і нових новобранців і колишніх ув'язнених.

Назар Волошин

Назар Волошин

Речник ОСУВ "Хортиця"

Речник додав, що українські військові натомість переважають ворога тим, що знищують його у чималих кількостях.

Що відомо про новий батальйон

В Україні було сформовано батальйон "Характерники", який складатиметься з громадян, що відбували покарання в місцях позбавлення волі.

Зазначається, що новобранці скористались можливістю отримати другий шанс.

У бригаді розповіли, що серед них дуже багато патріотів, які неодноразово виявляли бажання захищати Україну. Також є чимало людей з бойовим досвідом.

Добровольці скористались своїм правом на викуплення провини та вирішили встати до зброї, обороняючи рідну землю від загарбників, — сказано у повідомленні.

Колишні ув'язнені вже прийняли військову присягу на вірність українському народові. Найближчим часом "Характерники" почнуть виконувати бойові завдання та покажуть себе на полі битви.

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