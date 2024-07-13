Каких кадров не хватает большинству подразделений ВСУ — ответ ОСГВ "Хортица"

В последнее время украинскому войску не хватает пехотинцев. Они сейчас нужны каждому подразделению и как раз на линии боевого столкновения.
Главные тезисы
- Рекрутинг активно работает для наполнения личным составом ВСУ, но дефицит простых солдат и пехотинцев по-прежнему остается.
- Батальон “Характерники” сформирован из бывших заключенных, готовых защищать Украину от захватчиков, и станет дополнением к существующим бригадам.
- Украинским военным необходимо преодолеть дефицит кадров для эффективной защиты родины и поддержания стабильности на передовой.
ВСУ не хватает пехотинцев
Об этом сообщает спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона.
Поэтому, по его словам, сейчас активно медийно и немедийно работает компания по рекрутингу, по набору личного состава.
Спикер добавил, что украинские военные преобладают врага тем, что уничтожают его в немалых количествах.
Что известно о новом батальоне
В Украине был сформирован батальон "Характерники", который будет состоять из граждан, отбывавших наказание в местах лишения свободы.
Отмечается, что новобранцы пользовались возможностью получить второй шанс.
В бригаде рассказали, что среди них очень много патриотов, неоднократно изъявлявших желание защищать Украину. Также немало людей с боевым опытом.
Бывшие заключенные уже приняли военную присягу на верность украинскому народу. В ближайшее время "Характерники" начнут выполнять боевые задания и покажут себя на поле битвы.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-