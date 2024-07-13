Каких кадров не хватает большинству подразделений ВСУ — ответ ОСГВ "Хортица"
Категория
Украина
Дата публикации

Каких кадров не хватает большинству подразделений ВСУ — ответ ОСГВ "Хортица"

Пехота
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

В последнее время украинскому войску не хватает пехотинцев. Они сейчас нужны каждому подразделению и как раз на линии боевого столкновения.

Главные тезисы

  • Рекрутинг активно работает для наполнения личным составом ВСУ, но дефицит простых солдат и пехотинцев по-прежнему остается.
  • Батальон “Характерники” сформирован из бывших заключенных, готовых защищать Украину от захватчиков, и станет дополнением к существующим бригадам.
  • Украинским военным необходимо преодолеть дефицит кадров для эффективной защиты родины и поддержания стабильности на передовой.

ВСУ не хватает пехотинцев

Об этом сообщает спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона.

Бригады обновляются, рекрутинг работает. Однако, конечно, не хватает в последнее время, в том числе простых военных, простых солдат, простых пехотинцев. Это в большинстве подразделений в Вооруженных силах Украины.

Поэтому, по его словам, сейчас активно медийно и немедийно работает компания по рекрутингу, по набору личного состава.

Ведь простые стрелки, простые водители, простые пехотинцы нужны каждому подразделению и сейчас нужны как раз на линии боевого столкновения, где не хватает личного состава. Ведь враг нас преобладает в количестве и только этим может использовать преимущество на линии боевого столкновения. Хотя мы их и уничтожаем, они все набирают новых и новых новобранцев и бывших заключенных.

Назар Волошин

Назар Волошин

Спикер ОСУВ "Хортица"

Спикер добавил, что украинские военные преобладают врага тем, что уничтожают его в немалых количествах.

Что известно о новом батальоне

В Украине был сформирован батальон "Характерники", который будет состоять из граждан, отбывавших наказание в местах лишения свободы.

Отмечается, что новобранцы пользовались возможностью получить второй шанс.

В бригаде рассказали, что среди них очень много патриотов, неоднократно изъявлявших желание защищать Украину. Также немало людей с боевым опытом.

Добровольцы воспользовались своим правом на выкуп вины и решили встать к оружию, защищая родную землю от захватчиков, — говорится в сообщении.

Бывшие заключенные уже приняли военную присягу на верность украинскому народу. В ближайшее время "Характерники" начнут выполнять боевые задания и покажут себя на поле битвы.

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