Армия РФ подтягивает тяжелую бронетехнику в зону ответственности ОСУВ "Хортица"

Российская армия наиболее активные действия ведет на Покровском, Купянском, Кураховском и Времивском направлениях, ухудшение погодных условий затрудняет врагу использование тяжелой техники, дронов и авиации.

Россия подтягивает резервы на Восточный фронт

Об этом в телеэфире сообщил спикер ОСУВ «Хортица» Назар Волошин.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» ситуация остается напряженной, впрочем, контролируемой Силами обороны. Практически на всех участках фронта продолжаются боевые деяния, обстановка динамично изменяется. Противник свои наступательные действия разной интенсивности сосредотачивается фактически по всему фронту. Основные усилия бросает на Покровское, Кураховское и Времевское направления. Однако Силы обороны также сосредотачиваются на недопущении продвижения противника в глубь территории нашей страны. Назар Волошин Спикер ОСУВ «Хортица»

По его словам, в зоне ответственности ОСУВ «Хортица» за сутки произошло 180 боеприкосновений, больше всего штурмов было на Купянском, Покровском, Кураховском и Времивском направлениях.

Утром произошло 16 боестолкновений, оккупанты нанесли 4 авиационных удара, применив 6 управляемых авиабомб, нескольких ударов дронами-камикадзе и осуществили более 550 обстрелов позиций украинских войск по вооружению разного типа.

Как отметил представитель, погодные условия и туманы влияют на действия врага, прежде всего на активность использования техники, дронов и авиации.

Волошин также отметил, что армия РФ использует темное время суток и погодные условия для подтягивания резервов.

По его словам, в последнее время враг начал подтягивать, в частности, тяжелую бронированную технику для поддержки своих штурмовых групп.

Противник пытается давить на наши Силы обороны. Сосредоточение резервов личного состава противника и техники наблюдается на Купянском, Покровском, Кураховском и Времивском направлениях. Ведь российское военное командование вынуждено применить значительную часть своих стратегических резервов, накопленное оно в течение этого года, для захвата территорий. Поделиться

Он отметил, что по имеющейся информации, военные российских передовых подразделений сетуют на плохое логистическое обеспечение, прежде всего, на нехватку боеприпасов, продовольствия, воды и теплых вещей, а также на качество северокорейских боеприпасов.

У нас есть информация, что российские военнослужащие жалуются на качество поставляемых Северной Кореей боеприпасов. Они улетают совсем не туда, куда нужно.

По состоянию на утро 28 ноября ситуация на Купянском направлении была относительно стабильной, на Краматорском направлении и в направлении Временного Яра количество штурмов врага снизилось.

ВСУ не хватает пехотинцев

Об этом сообщает спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона.

Бригады обновляются, рекрутинг работает. Однако, конечно, не хватает в последнее время, в том числе простых военных, простых солдат, простых пехотинцев. Это у большинства подразделений, которые есть в Вооруженных силах Украины. Поделиться

Поэтому, по его словам, сейчас активно медийно и не медийно работает компания по рекрутингу, по набору личного состава.