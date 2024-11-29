Армия РФ подтягивает тяжелую бронетехнику в зону ответственности ОСУВ "Хортица"

Российская армия наиболее активные действия ведет на Покровском, Купянском, Кураховском и Времивском направлениях, ухудшение погодных условий затрудняет врагу использование тяжелой техники, дронов и авиации.
Главные тезисы
- Российская армия активно действует на различных направлениях, поддерживая передовые группы и подтягивая тяжелую бронетехнику на Восточный фронт.
- Оперативно-стратегическая группировка войск “Хортица” зафиксировала 180 боестолкновений за последние сутки, что свидетельствует о напряженной обстановке в зоне конфликта.
- Усложнение погоды затрудняет действия противника, особенно в использовании авиации, дронов и бронетехники, что создает дополнительные преимущества для Сил обороны Украины.
Россия подтягивает резервы на Восточный фронт
Об этом в телеэфире сообщил спикер ОСУВ «Хортица» Назар Волошин.
По его словам, в зоне ответственности ОСУВ «Хортица» за сутки произошло 180 боеприкосновений, больше всего штурмов было на Купянском, Покровском, Кураховском и Времивском направлениях.
Утром произошло 16 боестолкновений, оккупанты нанесли 4 авиационных удара, применив 6 управляемых авиабомб, нескольких ударов дронами-камикадзе и осуществили более 550 обстрелов позиций украинских войск по вооружению разного типа.
Как отметил представитель, погодные условия и туманы влияют на действия врага, прежде всего на активность использования техники, дронов и авиации.
Волошин также отметил, что армия РФ использует темное время суток и погодные условия для подтягивания резервов.
По его словам, в последнее время враг начал подтягивать, в частности, тяжелую бронированную технику для поддержки своих штурмовых групп.
Он отметил, что по имеющейся информации, военные российских передовых подразделений сетуют на плохое логистическое обеспечение, прежде всего, на нехватку боеприпасов, продовольствия, воды и теплых вещей, а также на качество северокорейских боеприпасов.
У нас есть информация, что российские военнослужащие жалуются на качество поставляемых Северной Кореей боеприпасов. Они улетают совсем не туда, куда нужно.
По состоянию на утро 28 ноября ситуация на Купянском направлении была относительно стабильной, на Краматорском направлении и в направлении Временного Яра количество штурмов врага снизилось.
ВСУ не хватает пехотинцев
Об этом сообщает спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона.
Поэтому, по его словам, сейчас активно медийно и не медийно работает компания по рекрутингу, по набору личного состава.
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