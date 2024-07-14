По словам спикера ОСГВ "Хортица" Назара Волошина, сейчас оккупационная армия РФ пытается растянуть линию обороны украинских военных, поскольку не имеет успехов в продвижении вперед.
Главные тезисы
- ВСУ эффективно поддерживают оборону, препятствуя попыткам армии России растянуть фронт за счет активной артиллерийской и минометной поддержки.
- Аналитики утверждают, что у оккупационной армии РФ недостаточно сил и ресурсов для захвата крупных украинских городов, таких как Киев, Чернигов и Харьков.
- Российские оккупанты могут предпринять провокационные действия на территории Сумщины, Черниговщины и Киевщины для растяжения линии фронта.
- Эксперты советуют не рассчитывать на захват украинских городов Россией из-за их ограниченных ресурсов и численности.
- Киевский военный аналитик Алексей Гетьман подчеркивает невозможность захвата крупных городов Россией и предсказывает возможные провокации на юго-востоке Украины.
Что происходит на фронте
Представитель ОСГВ "Хортица" добавил, что собственные попытки продвижения и атак на позиции ВСУ российские оккупанты поддерживают плотным огнем артиллерии и минометов.
Он отметил, что ВСУ донимает российская авиация, прикрывающая действия пехоты.
Волошин выразил надежду, что украинским военным удастся вытеснить российских оккупантов из захваченного микрорайона "Канал" в Часовом Яру в Донецкой области.
Способна ли оккупационная армия РФ захватить крупные украинские города
По убеждению майора запаса ВСУ, военного аналитика Алексея Гетьмана, в настоящее время у преступной армии РФ нет сил и ресурсов для захвата крупных украинских городов, в частности, Харькова, Чернигова, Сум или Киева.
Гетман подчеркнул, цитируя руководителя украинской военной разведки (ГУР) Кирилла Буданова, "вполне возможно для того, чтобы растянуть нашу линию обороны, они попытаются начать какие-то провокационные, наступательные, локальные, любые действия на Сумщине, Черниговщине и Киевщине".
В то же время эксперт убежден, что верить или ожидать того, что оккупанты попытаются захватить Киев, Чернигов, Сумы или Харьков, не стоит.
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