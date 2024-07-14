ВСУ противодействуют попыткам армии РФ растянуть линию фронта — спикер ОСГВ "Хортица"
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ противодействуют попыткам армии РФ растянуть линию фронта — спикер ОСГВ "Хортица"

Военные ВСУ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам спикера ОСГВ "Хортица" Назара Волошина, сейчас оккупационная армия РФ пытается растянуть линию обороны украинских военных, поскольку не имеет успехов в продвижении вперед.

Главные тезисы

  • ВСУ эффективно поддерживают оборону, препятствуя попыткам армии России растянуть фронт за счет активной артиллерийской и минометной поддержки.
  • Аналитики утверждают, что у оккупационной армии РФ недостаточно сил и ресурсов для захвата крупных украинских городов, таких как Киев, Чернигов и Харьков.
  • Российские оккупанты могут предпринять провокационные действия на территории Сумщины, Черниговщины и Киевщины для растяжения линии фронта.
  • Эксперты советуют не рассчитывать на захват украинских городов Россией из-за их ограниченных ресурсов и численности.
  • Киевский военный аналитик Алексей Гетьман подчеркивает невозможность захвата крупных городов Россией и предсказывает возможные провокации на юго-востоке Украины.

Что происходит на фронте

Враг, конечно же, пытается растягивать силы и средства наших сил обороны... И конечно, чтобы атаковать на разных направлениях. То есть на одном он перегруппировался, провел активные боевые действия и видит, что у него не получается продвигаться вглубь территории нашей обороны, и враг тогда пытается в другом направлении проводить активные штурмы и боевые действия, – объясняет Волошин.

Представитель ОСГВ "Хортица" добавил, что собственные попытки продвижения и атак на позиции ВСУ российские оккупанты поддерживают плотным огнем артиллерии и минометов.

Он отметил, что ВСУ донимает российская авиация, прикрывающая действия пехоты.

ВСУ не дают армии РФ возможности растянуть фронт
Бронетехника ВСУ

Волошин выразил надежду, что украинским военным удастся вытеснить российских оккупантов из захваченного микрорайона "Канал" в Часовом Яру в Донецкой области.

Надеемся, что мы дожмем врага и Силы обороны не дадут ему продвинуться дальше, чем он есть. Враг разрушил микрорайон "канал" и пытается там проводить активные боевые действия. Конечно же, Силы обороны будут иметь возможность, и в первую очередь, будут вытеснять врага как только будет возможность, и в частности, с того места, где он сейчас находится, и чем дальше от окрестностей Часового Яра, ведь враг на том направлении не оставляет попыток, активно проводит как штурмовые действия, так и обстрелы, - отметил спикер ОСГВ "Хортица".

Способна ли оккупационная армия РФ захватить крупные украинские города

По убеждению майора запаса ВСУ, военного аналитика Алексея Гетьмана, в настоящее время у преступной армии РФ нет сил и ресурсов для захвата крупных украинских городов, в частности, Харькова, Чернигова, Сум или Киева.

Лукашенко испугался. ... В нашем медийном пространстве есть очень четкие объяснения о том, что в случае нападения со стороны Беларуси, мы согласно 51 статье Устава ООН должны давать ответный удар по территории атакующего нас врага. Лукашенко прекрасно понимает, что если мы нанесем удар по его армии – там его армии не останется. Если россияне планируют приобщить 100 тысяч, и есть информация, что даже больше, к концу лета – к тем, что они приобщают ежемесячно от 25 до 40 тыс через рекрутинг, то войска нужно куда-то направлять, – объясняет аналитик.

Гетман подчеркнул, цитируя руководителя украинской военной разведки (ГУР) Кирилла Буданова, "вполне возможно для того, чтобы растянуть нашу линию обороны, они попытаются начать какие-то провокационные, наступательные, локальные, любые действия на Сумщине, Черниговщине и Киевщине".

Мы же прекрасно понимаем, что их численно с точки зрения живой силы больше, поэтому если они будут растягиваться вдоль линии фронта и мы будем растягиваться, когда нас меньше, то будем более тонкими. Это же очевидно, – отмечает аналитик.

В то же время эксперт убежден, что верить или ожидать того, что оккупанты попытаются захватить Киев, Чернигов, Сумы или Харьков, не стоит.

Те силы и средства, которые они там концентрируют – не способны численно по количеству, и потому, что у них там есть, захватить такие крупные города, как и наши северные территории. Продвинуться поближе – попытки будут, спровоцировать – будут, стянуть – будут. Потому можно с Будановым согласиться на все 100%, - отмечает аналитик.

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