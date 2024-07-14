Конец российских танков-черепах. ВСУ снова обхитрили армию РФ

Российские захватчики делают все возможное, чтобы продвинуться вперед, придумывая новые виды оружия и техники, однако Вооруженным силам Украины все равно удается останавливать врага.
Главные тезисы
- ВСУ нашли способ уничтожать российские танки-черепахи.
- Для этого украинские военные придумали новую тактику использования беспилотников.
- Большинство противотанковых ракет имеют “тандемные” боеголовки, что позволяет нанести максимальный ущерб вражескому танку.
Российские танки-черепахи рассмешили мир, однако не изменили ситуацию на фронте
Впервые их заметили на фронте весной 2024 года: таким образом солдаты РФ пытались защититься от украинских fpv-дронов.
Однако эта схема не сработала, ведь бойцы ВСУ очень быстро научились уничтожать вражескую технику даже с наваренными антенами защиты.
Журналисты обращают внимание на пример 108 бригады ТРО, которая одной из первых догадалась, как это можно сделать.
Что важно понимать, такая тактика имеет смысл, поскольку, как известно, большинство лучших противотанковых ракет имеют "тандемные" боеголовки с двумя зарядами.
Это означает, что первый заряд пробивает дыру в броне танка, а второй заряд взрывается внутри танка, чтобы нанести максимальный ущерб.
Потери РФ в войне против Украины по состоянию на 14 июля 2024 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.07.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 559090 (+1320) человек,
танков — 8206 (+7) ед,
боевых бронированных машин — 15811 (+32) ед,
артиллерийских систем — 15262 (+46) ед,
РСЗО — 1119 (+0) ед,
средств ПВО — 890 (+1) ед,
самолетов — 361 (+0) ед,
вертолетов — 326 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 12108 (+39),
крылатых ракет — 2397 (+0),
кораблей /катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 20538 (+77) ед,
специальной техники — 2566 (+10)
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