Конец российских танков-черепах. ВСУ снова обхитрили армию РФ

Российские захватчики делают все возможное, чтобы продвинуться вперед, придумывая новые виды оружия и техники, однако Вооруженным силам Украины все равно удается останавливать врага.

Российские танки-черепахи рассмешили мир, однако не изменили ситуацию на фронте

Впервые их заметили на фронте весной 2024 года: таким образом солдаты РФ пытались защититься от украинских fpv-дронов.

Однако эта схема не сработала, ведь бойцы ВСУ очень быстро научились уничтожать вражескую технику даже с наваренными антенами защиты.

Журналисты обращают внимание на пример 108 бригады ТРО, которая одной из первых догадалась, как это можно сделать.

Так, недавно группа беспилотников бригады SkyForce заметила танк-"черепаху" вдоль линии фронта на юге Украины и нацелила на него по меньшей мере два своих fpv. Первый дрон поразил металлический фланг вражеского танка. Незадолго к нему приблизился второй беспилотник и нанес прицельный удар в ту же сторону. Удары спровоцировали пожар, охвативший целый танк, — рассказывают журналисты. Поделиться

Что важно понимать, такая тактика имеет смысл, поскольку, как известно, большинство лучших противотанковых ракет имеют "тандемные" боеголовки с двумя зарядами.

Это означает, что первый заряд пробивает дыру в броне танка, а второй заряд взрывается внутри танка, чтобы нанести максимальный ущерб.

Потери РФ в войне против Украины по состоянию на 14 июля 2024 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.07.24 ориентировочно составили:

личного состава — около 559090 (+1320) человек,

танков — 8206 (+7) ед,

боевых бронированных машин — 15811 (+32) ед,

артиллерийских систем — 15262 (+46) ед,

РСЗО — 1119 (+0) ед,

средств ПВО — 890 (+1) ед,

самолетов — 361 (+0) ед,

вертолетов — 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 12108 (+39),

крылатых ракет — 2397 (+0),

кораблей /катеров — 28 (+0) ед,

подводных лодок — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 20538 (+77) ед,

специальной техники — 2566 (+10)