Конец российских танков-черепах. ВСУ снова обхитрили армию РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Конец российских танков-черепах. ВСУ снова обхитрили армию РФ

танк-черепаха РФ
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Источник:  Forbes

Российские захватчики делают все возможное, чтобы продвинуться вперед, придумывая новые виды оружия и техники, однако Вооруженным силам Украины все равно удается останавливать врага.

Главные тезисы

  • ВСУ нашли способ уничтожать российские танки-черепахи.
  • Для этого украинские военные придумали новую тактику использования беспилотников.
  • Большинство противотанковых ракет имеют “тандемные” боеголовки, что позволяет нанести максимальный ущерб вражескому танку.

Российские танки-черепахи рассмешили мир, однако не изменили ситуацию на фронте

Впервые их заметили на фронте весной 2024 года: таким образом солдаты РФ пытались защититься от украинских fpv-дронов.

Однако эта схема не сработала, ведь бойцы ВСУ очень быстро научились уничтожать вражескую технику даже с наваренными антенами защиты.

Журналисты обращают внимание на пример 108 бригады ТРО, которая одной из первых догадалась, как это можно сделать.

Так, недавно группа беспилотников бригады SkyForce заметила танк-"черепаху" вдоль линии фронта на юге Украины и нацелила на него по меньшей мере два своих fpv. Первый дрон поразил металлический фланг вражеского танка. Незадолго к нему приблизился второй беспилотник и нанес прицельный удар в ту же сторону. Удары спровоцировали пожар, охвативший целый танк, — рассказывают журналисты.

Что важно понимать, такая тактика имеет смысл, поскольку, как известно, большинство лучших противотанковых ракет имеют "тандемные" боеголовки с двумя зарядами.

Это означает, что первый заряд пробивает дыру в броне танка, а второй заряд взрывается внутри танка, чтобы нанести максимальный ущерб.

Потери РФ в войне против Украины по состоянию на 14 июля 2024 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.07.24 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 559090 (+1320) человек,

  • танков — 8206 (+7) ед,

  • боевых бронированных машин — 15811 (+32) ед,

  • артиллерийских систем — 15262 (+46) ед,

  • РСЗО — 1119 (+0) ед,

  • средств ПВО — 890 (+1) ед,

  • самолетов — 361 (+0) ед,

  • вертолетов — 326 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 12108 (+39),

  • крылатых ракет — 2397 (+0),

  • кораблей /катеров — 28 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 20538 (+77) ед,

  • специальной техники — 2566 (+10)

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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