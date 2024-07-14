Кінець російських танків-черепах. ЗСУ знову обхитрили армію РФ

Російські загарбники роблять все можливе, щоб просунутися вперед, вигадуючи нові види зброї та техніки, однак Збройним силам України все одна вдається зупинити ворога.
Головні тези:
- ЗСУ знайшли спосіб знищити російські танки-черепахи.
- Для цього українські військові почали використовувати нову тактику використання безпілотників.
- Більшість протитанкових ракет мають 'тандемні' боєголовки, що дозволяє завдати максимальної шкоди ворожому танку.
Російські танки-черепахи розсмішили світ, однак не змінили ситуацію на фронті
Уперше їх помітили на фронті навесні 2024 року: таким чином солдати РФ намагалися захиститися від українських fpv-дронів.
Однак ця схема не спрацювала, адже бійці ЗСУ вкрай швидко навчилися нищити ворожу техніку навіть з навареними антенами захисту.
Журналісти звертають увагу на приклад 108 бригади ТрО, яка однією зперших здогадалася, як це можна зробити.
Що важливо розуміти, така тактика має сенс, оскільки, як відомо, більшість найкращих протитанкових ракет мають "тандемні" боєголовки з двома зарядами. В
Це означає, що перший заряд пробиває дірку в броні танка, а другий заряд вибухає всередині танка, щоб завдати максимальної шкоди.
Втрати РФ у війні проти України станом на 14 липня 2024 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.07.24 орієнтовно склали:
особового складу — близько 559090 (+1320) осіб,
танків — 8206 (+7) од,
бойових броньованих машин — 15811 (+32) од,
артилерійських систем — 15262 (+46) од,
РСЗВ — 1119 (+0) од,
засобів ППО — 890 (+1) од,
літаків — 361 (+0) од,
гелікоптерів — 326 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12108 (+39),
крилатих ракет — 2397 (+0),
кораблів /катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 20538 (+77) од,
спеціальної техніки — 2566 (+10)
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