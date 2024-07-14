Кінець російських танків-черепах. ЗСУ знову обхитрили армію РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Кінець російських танків-черепах. ЗСУ знову обхитрили армію РФ

Російські танки-черепахи
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Джерело:  Forbes

Російські загарбники роблять все можливе, щоб просунутися вперед, вигадуючи нові види зброї та техніки, однак Збройним силам України все одна вдається зупинити ворога.

Головні тези:

  • ЗСУ знайшли спосіб знищити російські танки-черепахи.
  • Для цього українські військові почали використовувати нову тактику використання безпілотників.
  • Більшість протитанкових ракет мають 'тандемні' боєголовки, що дозволяє завдати максимальної шкоди ворожому танку.

Російські танки-черепахи розсмішили світ, однак не змінили ситуацію на фронті

Уперше їх помітили на фронті навесні 2024 року: таким чином солдати РФ намагалися захиститися від українських fpv-дронів.

Однак ця схема не спрацювала, адже бійці ЗСУ вкрай швидко навчилися нищити ворожу техніку навіть з навареними антенами захисту.

Журналісти звертають увагу на приклад 108 бригади ТрО, яка однією зперших здогадалася, як це можна зробити.

Так, нещодавно група безпілотників бригади SkyForce помітила танк-"черепаху" вздовж лінії фронту на півдні України і націлила на нього щонайменше два своїх fpv. Перший дрон вразив металевий фланг ворожого танку. Незадовго до нього наблизився другий безпілотник і завдав прицільного удару в ту саму сторону. Удари викликали пожежу, яка охопила цілий танк, — розповідають журналісти.

Що важливо розуміти, така тактика має сенс, оскільки, як відомо, більшість найкращих протитанкових ракет мають "тандемні" боєголовки з двома зарядами. В

Це означає, що перший заряд пробиває дірку в броні танка, а другий заряд вибухає всередині танка, щоб завдати максимальної шкоди.

Втрати РФ у війні проти України станом на 14 липня 2024 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 559090 (+1320) осіб,

  • танків — 8206 (+7) од,

  • бойових броньованих машин — 15811 (+32) од,

  • артилерійських систем —  15262 (+46) од,

  • РСЗВ — 1119 (+0) од,

  • засобів ППО — 890 (+1) од,

  • літаків — 361 (+0) од,

  • гелікоптерів — 326 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12108 (+39),

  • крилатих ракет — 2397 (+0),

  • кораблів /катерів — 28 (+0) од,

  • підводних човнів  — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 20538 (+77) од,

  • спеціальної техніки — 2566 (+10)

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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