Армія РФ почала скидати 3-тонні ФАБи на Україну — відео

Російські загарбники продовжують вести війну проти мирного українського населення та атакувати бійців ЗСУ, які захищають цивільних на фронті. Цього разу окупанти почали використовувати 3-тонні ФАБи.
Головні тези:
- Російські окупанти скидають 3-тонні ФАБи на Україну, загрожуючи життю мирного населення та військових ЗСУ.
- Солдати РФ неодноразово скидали авіабомби на власні території через несправність систем наведення.
- Бомби РФ завдають збитків російським містам, однак цивільні росіяни не поспішають висловлювати своє невдоволення.
Армія РФ посилює терор на полі бою та поза його межами
Міноборони РФ почало стверджувати, що російські окупанти нібито скинули ФАБ-3000 "на пункту дислокації Збройних сил України".
Російський льотчик на відео цинічно заявив, що "складно уявити таку ціль, яку не можна було б вразити авіабомбою такої номінальної маси".
На цьому тлі не можна також не згадати про те, що російські солдати регулярно скидають авіабомби на власні території.
Цей факт підтверджують навіть внутрішні російські документи.
За попередніми даними, це стається через несправність систем наведення.
Доволі часто бомби РФ завдають збитків російським містам
Що важливо розуміти, одна з перших зареєстрованих бомб, яку росіяни скинули на власне місто Бєлгород у квітні 2023 року, справді вибухнула.
Вона утворила кратер шириною 65 футів, розбивши вікна та викинувши припарковані автомобілі на дахи будівель.
За словами російських окупантів, причиною вибуху був «випадковий викид авіаційного боєприпасу» з російського винищувача-бомбардувальника Су-34.
Згодом з’ясувалося, що це була FAB-500 — бомба з корисним навантаженням вагою 500 кілограмів або 1100 фунтів.
Варто зазначити, що це був не єдиний такий випадок.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-