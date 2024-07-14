Армія РФ почала скидати 3-тонні ФАБи на Україну — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ почала скидати 3-тонні ФАБи на Україну — відео

ФАБ
Джерело:  online.ua

Російські загарбники продовжують вести війну проти мирного українського населення та атакувати бійців ЗСУ, які захищають цивільних на фронті. Цього разу окупанти почали використовувати 3-тонні ФАБи.

Головні тези:

  • Російські окупанти скидають 3-тонні ФАБи на Україну, загрожуючи життю мирного населення та військових ЗСУ.
  • Солдати РФ неодноразово скидали авіабомби на власні території через несправність систем наведення.
  • Бомби РФ завдають збитків російським містам, однак цивільні росіяни не поспішають висловлювати своє невдоволення.

Армія РФ посилює терор на полі бою та поза його межами

Міноборони РФ почало стверджувати, що російські окупанти нібито скинули ФАБ-3000 "на пункту дислокації Збройних сил України".

Російський льотчик на відео цинічно заявив, що "складно уявити таку ціль, яку не можна було б вразити авіабомбою такої номінальної маси".

На цьому тлі не можна також не згадати про те, що російські солдати регулярно скидають авіабомби на власні території.

Цей факт підтверджують навіть внутрішні російські документи.

За попередніми даними, це стається через несправність систем наведення.

Як вдалося дізнатися виданню The Washington Post, щонайменше 38 бомб, які сприяли нещодавньому територіальному просуванню Росії, впали в Бєлгородську область на кордоні з Україною в період з квітня 2023 року по квітень 2024 року, хоча більшість з них не встигли детонувати.

Росія регулярно скидає авіабомби на власні території (Фото: скриншот)

Доволі часто бомби РФ завдають збитків російським містам

Що важливо розуміти, одна з перших зареєстрованих бомб, яку росіяни скинули на власне місто Бєлгород у квітні 2023 року, справді вибухнула.

Вона утворила кратер шириною 65 футів, розбивши вікна та викинувши припарковані автомобілі на дахи будівель.

Удар стався вночі, постраждалих немає. Через день другу бомбу, що не розірвалася, знайшли закопаною в землю на глибині 23 фути, — йдеться в повідомлені.

За словами російських окупантів, причиною вибуху був «випадковий викид авіаційного боєприпасу» з російського винищувача-бомбардувальника Су-34.

Згодом з’ясувалося, що це була FAB-500 — бомба з корисним навантаженням вагою 500 кілограмів або 1100 фунтів.

Варто зазначити, що це був не єдиний такий випадок.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Авіація РФ бомбила Селидове на Донеччині — є поранені
Селидове
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Нові унікальні бомби. США готують неприємний сюрприз для Путіна та його союзників
авіація США
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Авіація РФ бомбила КАБами Харківщину — є постраждалі
Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Циркуни

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?