Армія РФ почала скидати 3-тонні ФАБи на Україну — відео

Російські загарбники продовжують вести війну проти мирного українського населення та атакувати бійців ЗСУ, які захищають цивільних на фронті. Цього разу окупанти почали використовувати 3-тонні ФАБи.

Армія РФ посилює терор на полі бою та поза його межами

Міноборони РФ почало стверджувати, що російські окупанти нібито скинули ФАБ-3000 "на пункту дислокації Збройних сил України".

Російський льотчик на відео цинічно заявив, що "складно уявити таку ціль, яку не можна було б вразити авіабомбою такої номінальної маси".

На цьому тлі не можна також не згадати про те, що російські солдати регулярно скидають авіабомби на власні території.

Цей факт підтверджують навіть внутрішні російські документи.

За попередніми даними, це стається через несправність систем наведення.

Як вдалося дізнатися виданню The Washington Post, щонайменше 38 бомб, які сприяли нещодавньому територіальному просуванню Росії, впали в Бєлгородську область на кордоні з Україною в період з квітня 2023 року по квітень 2024 року, хоча більшість з них не встигли детонувати. Поширити

Росія регулярно скидає авіабомби на власні території (Фото: скриншот)

Доволі часто бомби РФ завдають збитків російським містам

Що важливо розуміти, одна з перших зареєстрованих бомб, яку росіяни скинули на власне місто Бєлгород у квітні 2023 року, справді вибухнула.

Вона утворила кратер шириною 65 футів, розбивши вікна та викинувши припарковані автомобілі на дахи будівель.

Удар стався вночі, постраждалих немає. Через день другу бомбу, що не розірвалася, знайшли закопаною в землю на глибині 23 фути, — йдеться в повідомлені. Поширити

За словами російських окупантів, причиною вибуху був «випадковий викид авіаційного боєприпасу» з російського винищувача-бомбардувальника Су-34.

Згодом з’ясувалося, що це була FAB-500 — бомба з корисним навантаженням вагою 500 кілограмів або 1100 фунтів.

Варто зазначити, що це був не єдиний такий випадок.