Армия РФ начала сбрасывать 3-тонные ФАБы на Украину — видео

Российские захватчики продолжают вести войну против мирного украинского населения и атаковать бойцов ВСУ, защищающих гражданских на фронте. На этот раз оккупанты начали использовать 3-тонные ФАБы.

Армия РФ усиливает террор на поле боя и за его пределами

Минобороны РФ начало утверждать, что российские оккупанты якобы сбросили ФАБ-3000 "на пункт дислокации Вооруженных сил Украины".

Российский летчик на видео цинично заявил, что "сложно вообразить такую цель, которую нельзя было бы поразить авиабомбой такой номинальной массы".

На этом фоне нельзя не упомянуть о том, что российские солдаты регулярно сбрасывают авиабомбы на собственные территории.

Этот факт подтверждают даже российские внутренние документы.

По предварительным данным, это происходит из-за неисправности систем наведения.

Как удалось узнать изданию The Washington Post, по меньшей мере 38 бомб, способствовавших недавнему территориальному продвижению России, упали в Белгородскую область на границе с Украиной в период с апреля 2023 по апрель 2024 года, хотя большинство из них не успели детонировать. Поделиться

Россия регулярно сбрасывает авиабомбы на собственные территории (Фото: скриншот)

Довольно часто бомбы РФ наносят ущерб российским городам

Что важно понимать, одна из первых зарегистрированных бомб, которую россияне сбросили на собственный город Белгород в апреле 2023 года, все-таки взорвалась.

Она образовала кратер шириной 65 футов, разбив окна и выбросив припаркованные автомобили на крыши построек.

Удар случился ночью, пострадавших нет. Через день вторую неразорвавшуюся бомбу нашли закопанной в землю на глубине 23 фута, — сказано в сообщении. Поделиться

По словам российских оккупантов, причиной взрыва был «случайный выброс авиационного боеприпаса» из российского истребителя-бомбардировщика Су-34.

Впоследствии выяснилось, что это была FAB-500 — бомба с полезной нагрузкой весом 500 килограммов или 1100 фунтов.

Стоит отметить, что это был не единственный такой случай.