Армия РФ начала сбрасывать 3-тонные ФАБы на Украину — видео

Российские захватчики продолжают вести войну против мирного украинского населения и атаковать бойцов ВСУ, защищающих гражданских на фронте. На этот раз оккупанты начали использовать 3-тонные ФАБы.
Главные тезисы
- Российские оккупанты сбрасывают 3-тонные ФАБы на Украину, угрожая жизни мирного населения и военных ВСУ.
- Солдаты РФ неоднократно сбрасывали авиабомбы на собственные территории из-за неисправности систем наведения.
- Бомбы РФ наносят ущерб российским городам, однако гражданские не спешат выражать свое недовольство.
Армия РФ усиливает террор на поле боя и за его пределами
Минобороны РФ начало утверждать, что российские оккупанты якобы сбросили ФАБ-3000 "на пункт дислокации Вооруженных сил Украины".
Российский летчик на видео цинично заявил, что "сложно вообразить такую цель, которую нельзя было бы поразить авиабомбой такой номинальной массы".
На этом фоне нельзя не упомянуть о том, что российские солдаты регулярно сбрасывают авиабомбы на собственные территории.
Этот факт подтверждают даже российские внутренние документы.
По предварительным данным, это происходит из-за неисправности систем наведения.
Довольно часто бомбы РФ наносят ущерб российским городам
Что важно понимать, одна из первых зарегистрированных бомб, которую россияне сбросили на собственный город Белгород в апреле 2023 года, все-таки взорвалась.
Она образовала кратер шириной 65 футов, разбив окна и выбросив припаркованные автомобили на крыши построек.
По словам российских оккупантов, причиной взрыва был «случайный выброс авиационного боеприпаса» из российского истребителя-бомбардировщика Су-34.
Впоследствии выяснилось, что это была FAB-500 — бомба с полезной нагрузкой весом 500 килограммов или 1100 фунтов.
Стоит отметить, что это был не единственный такой случай.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-