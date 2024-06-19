Новые уникальные бомбы. США готовят неприятный сюрприз для Путина и его союзников

Согласно данным The Telegraph, в США сейчас активно разрабатывают новые бомбы для подрыва глубоких вражеских бункеров, поэтому диктаторам негде будет спрятаться в случае мировой войны.

Что известно о новых разработках США

Журналисты обращают внимание, что Россия, КНР, Иран и КНДР строят все больше подземных бункеров на случай глобальной войны.

Американские инженеры тоже не отстают, поскольку активно разрабатывают новые бомбы для подрыва таких вражеских объектов.

Как удалось узнать The Telegraph, новейшая из этих бомб появилась над пустыней Мохаве в марте.

Фотограф Ян Реккио сделал снимок бомбардировщика Boeing B-1 ВВС США, дозаправлявшегося от танкера KC-135 ВВС США. Под передней частью фюзеляжа B-1 было что-то необычное: большая бомба, — сказано в сообщении. Поделиться

По словам авиационного специалиста Дэвида Ченчиотти, вполне вероятно, что это был новый боеприпас — редкая 5000-фунтовая GBU-72, разработанная для того, чтобы проникать сквозь грязь и камни, прежде чем взорваться.

Почему бомба GBU-72 настолько особенная

Как объясняют иностранные эксперты, благодаря высокотехнологичному взрывателю и сверхпрочному корпусу, этот бункерный взрыватель со спутниковым наведением обладает высокой проникающей способностью и относительно небольшими размерами.

В первую очередь, он сочетает в себе лучшие качества существующих на вооружении ВВС США бункерных взрывателей: GBU-28 весом 4000 фунтов и GBU-57 весом 27000 фунтов, — рассказывают в издании. Поделиться

Следует обратить внимание на то, что GBU-28 достаточно мала и легка, чтобы ее могли перевозить истребители ВВС США Boeing F-15E.

Несмотря на это, она способна проникать на глубину менее 200 футов в твердом грунте.

Однако GBU-57 должна проникать глубже, чем 200 футов, но она настолько велика и тяжела, что ее могут нести только два типа боевых самолетов ВВС США, а именно: