Нові унікальні бомби. США готують неприємний сюрприз для Путіна та його союзників

Згідно з даними The Telegraph, у США наразі активно розробляють нові бомби для підриву глибоких ворожих бункерів, тому диктаторам не буде де сховатися у разі світової війни.
Головні тези:
- Найновіша з бомб, GBU-72, розроблена для проникнення крізь бруд і каміння з використанням надміцного корпусу.
- У порівнянні з іншими підривниками бункерів, GBU-72 поєднує в собі високу проникаючу здатність і невеликі розміри.
- Вона також адаптована для перевезення літаками ВПС США.
Що відомо про нові розробки США
Журналісти звертають увагу на те, що Росія, КНР, Іран та КНДР будують дедалі більше підземних бункерів на випадок глобальної війни.
Американські інженери також не відстають, оскільки активно розробляють нові бомби для підриву таких ворожих об’єктів.
Як вдалося дізнатися The Telegraph, найновіша з цих бомб з'явилася над пустелею Мохаве у березні.
За словами авіаційного фахівця Девіда Ченчіотті, цілком ймовірно, що це був новий боєприпас- рідкісна 5000-фунтова GBU-72, розроблена для того, яка може проникати крізь бруд і каміння, перш ніж вибухнути.
Чому бомба GBU-72 настільки особлива
Як пояснюють іноземні експерти, завдяки високотехнологічному підривнику і надміцному корпусу, цей бункерний підривник з супутниковим наведенням має високу проникаючу здатність і відносно невеликі розміри.
Варто звернути увагу на те, що GBU-28 є досить малою та легкою, аби її могли перевозити винищувачі ВПС США Boeing F-15E.
Попри це, вона здатна проникати на глибину менше як 200 футів у твердому ґрунті.
Проте GBU-57 має проникати глибше, ніж 200 футів, але вона настільки велика і важка, що її можуть нести лише два типи бойових літаків ВПС США, а саме:
сучасний малопомітний бомбардувальник B-2;
майбутній малопомітний бомбардувальник B-21.
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