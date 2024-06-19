Нові унікальні бомби. США готують неприємний сюрприз для Путіна та його союзників

Згідно з даними The Telegraph, у США наразі активно розробляють нові бомби для підриву глибоких ворожих бункерів, тому диктаторам не буде де сховатися у разі світової війни.

Що відомо про нові розробки США

Журналісти звертають увагу на те, що Росія, КНР, Іран та КНДР будують дедалі більше підземних бункерів на випадок глобальної війни.

Американські інженери також не відстають, оскільки активно розробляють нові бомби для підриву таких ворожих об’єктів.

Як вдалося дізнатися The Telegraph, найновіша з цих бомб з'явилася над пустелею Мохаве у березні.

Фотограф Ян Реккіо зробив знімок бомбардувальника Boeing B-1 ВПС США, який дозаправлявся від танкера KC-135 ВПС США. Під передньою частиною фюзеляжу B-1 було щось незвичайне: велика бомба, — йдеться в повідомленні. Поширити

За словами авіаційного фахівця Девіда Ченчіотті, цілком ймовірно, що це був новий боєприпас- рідкісна 5000-фунтова GBU-72, розроблена для того, яка може проникати крізь бруд і каміння, перш ніж вибухнути.

Чому бомба GBU-72 настільки особлива

Як пояснюють іноземні експерти, завдяки високотехнологічному підривнику і надміцному корпусу, цей бункерний підривник з супутниковим наведенням має високу проникаючу здатність і відносно невеликі розміри.

Насамперед йдеться про те, що він поєднує в собі найкращі якості існуючих на озброєнні ВПС США підривників бункерів: GBU-28 вагою 4000 фунтів і GBU-57 вагою 27000 фунтів", — розповідають у виданні. Поширити

Варто звернути увагу на те, що GBU-28 є досить малою та легкою, аби її могли перевозити винищувачі ВПС США Boeing F-15E.

Попри це, вона здатна проникати на глибину менше як 200 футів у твердому ґрунті.

Проте GBU-57 має проникати глибше, ніж 200 футів, але вона настільки велика і важка, що її можуть нести лише два типи бойових літаків ВПС США, а саме: