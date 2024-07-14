Що відбувається на фронті

Ворог, звісно ж, намагається розтягувати сили і засоби наших Сил оборони... І звісно, щоб атакувати на різних напрямках. Тобто, на одному він перегрупувався, провів активні бойові дії і бачить, що у нього не виходить просуватися вглиб території нашої оборони, і ворог тоді намагається на іншому напрямку проводити активні штурми і бойові дії, - пояснює Волошин. Поширити

Речнив ОСУВ “Хортиця” додав, що власні спроби просування та атак на позиції ЗСУ російські окупанти підтримують щільним вогнем артилерії та мінометів.

Він зазначив, що ЗСУ дошкуляє російська авіація, яка прикриває дії піхоти.

Бронетехніка ЗСУ

Волошин висловив сподівання, що українським військовим вдасться витіснити російських окупантів із захопленого мікрорайону “Канал” у Часовому Яру на Донеччині.

Маємо надію на те, що ми дотиснемо ворога і Сили оборони не дадуть йому просунутися далі, ніж він є. Наразі ворог зруйнував мікрорайон "канал" і намагається там проводити активні бойові дії. Звісно ж, Сили оборони матимуть змогу, і у першу чергу, будуть витісняти ворога як тільки буде нагода, і зокрема, з того місця, де він зараз знаходиться, і чим далі від околиць Часового Яру, адже ворог на тому напрямку не полишає спроб, активно проводить як штурмові дії, так і обстріли, - зазначив речник ОСУВ “Хортиця”. Поширити

Чи здатна окупаційна армія РФ захопити великі українські міста

На переконання майора запасу ЗСУ, військового аналітика Олексія Гетьмана, наразі злочинна армія РФ не має сил та ресурсів для захоплення великих українських міст, зокрема, Харкова, Чернігова, Сум чи Києва.

Лукашенко перелякався. ... В нашому медійному просторі є дуже чіткі пояснення про те, що у разі нападу з боку Білорусі, ми згідно 51 статті Статуту ООН маємо давати удар у відповідь по території ворога, який нас атакує. Лукашенко чудово розуміє, що якщо ми завдамо удар по його армії - там його армії не залишиться. Якщо росіяни планують долучити 100 тисяч, і є інформація, що навіть більше, до кінця літа - до тих, що вони долучають щомісячно від 25 до 40 тис через рекрутинг, то ті війська треба кудись направляти, - пояснює аналітик. Поширити

Гетьман підкреслив, цитуючи керівника української військової розвідки (ГУР) Кирила Буданова, “цілком можливо для того, аби розтягнути нашу лінію оборони, вони спробують розпочати якісь провокаційні, наступальні, локальні, будь-які дії на Сумщині, Чернігівщині і на Київщині”.

Ми ж чудово розуміємо, що їх чисельно з точки зору живої сили більше, тому, якщо вони будуть розтягуватися вздовж лінії фронту і ми будемо розтягуватися, коли нас менше, то ми будемо тонкішими. Це ж вочевидь, - наголошує аналітик. Поширити

Водночас експерт переконаний, що вірити чи очікувати на те, що окупанти спробують захопити Київ, Чернігів, Суми чи Харків, не варто.