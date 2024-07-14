ЗСУ протидіють спробам армії РФ розтягнути лінію фронту — речник ОСУВ "Хортиця"
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ протидіють спробам армії РФ розтягнути лінію фронту — речник ОСУВ "Хортиця"

Військові ЗСУ
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Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

За словами речника ОСУВ “Хортиця” Назара Волошина, наразі окупаційна армія РФ намагається розтягнути лінію оборони українських військових оскільки не має успіхів у просуванні вперед. 

Головні тези:

  • Армія РФ намагається розтягнути лінію фронту, оскільки не має успіху у просуванні вперед за словами речника ОСУВ “Хортиця”.
  • ЗСУ активно протистоять спробам російських окупантів розтягнути фронт шляхом підтримки вогнем артилерії та мінометів.
  • Військовий аналітик вважає, що окупаційна армія РФ не має достатньо сил і ресурсів для захоплення великих українських міст.
  • Російські окупанти можуть спробувати провокативні дії на Сумщині, Чернігівщині та на Київщині для розтягнення лінії фронту.
  • Експерти радять не очікувати захоплення Києва, Чернігова, Сум або Харкова російською армією через їхні обмежені ресурси та чисельність.

Що відбувається на фронті

Ворог, звісно ж, намагається розтягувати сили і засоби наших Сил оборони... І звісно, щоб атакувати на різних напрямках. Тобто, на одному він перегрупувався, провів активні бойові дії і бачить, що у нього не виходить просуватися вглиб території нашої оборони, і ворог тоді намагається на іншому напрямку проводити активні штурми і бойові дії, - пояснює Волошин.

Речнив ОСУВ “Хортиця” додав, що власні спроби просування та атак на позиції ЗСУ російські окупанти підтримують щільним вогнем артилерії та мінометів.

Він зазначив, що ЗСУ дошкуляє російська авіація, яка прикриває дії піхоти.

ЗСУ не дають армії РФ змоги розтягнути фронт
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Волошин висловив сподівання, що українським військовим вдасться витіснити російських окупантів із захопленого мікрорайону “Канал” у Часовому Яру на Донеччині.

Маємо надію на те, що ми дотиснемо ворога і Сили оборони не дадуть йому просунутися далі, ніж він є. Наразі ворог зруйнував мікрорайон "канал" і намагається там проводити активні бойові дії. Звісно ж, Сили оборони матимуть змогу, і у першу чергу, будуть витісняти ворога як тільки буде нагода, і зокрема, з того місця, де він зараз знаходиться, і чим далі від околиць Часового Яру, адже ворог на тому напрямку не полишає спроб, активно проводить як штурмові дії, так і обстріли, - зазначив речник ОСУВ “Хортиця”.

Чи здатна окупаційна армія РФ захопити великі українські міста

На переконання майора запасу ЗСУ, військового аналітика Олексія Гетьмана, наразі злочинна армія РФ не має сил та ресурсів для захоплення великих українських міст, зокрема, Харкова, Чернігова, Сум чи Києва.

Лукашенко перелякався. ... В нашому медійному просторі є дуже чіткі пояснення про те, що у разі нападу з боку Білорусі, ми згідно 51 статті Статуту ООН маємо давати удар у відповідь по території ворога, який нас атакує. Лукашенко чудово розуміє, що якщо ми завдамо удар по його армії - там його армії не залишиться. Якщо росіяни планують долучити 100 тисяч, і є інформація, що навіть більше, до кінця літа - до тих, що вони долучають щомісячно від 25 до 40 тис через рекрутинг, то ті війська треба кудись направляти, - пояснює аналітик.

Гетьман підкреслив, цитуючи керівника української військової розвідки (ГУР) Кирила Буданова, “цілком можливо для того, аби розтягнути нашу лінію оборони, вони спробують розпочати якісь провокаційні, наступальні, локальні, будь-які дії на Сумщині, Чернігівщині і на Київщині”.

Ми ж чудово розуміємо, що їх чисельно з точки зору живої сили більше, тому, якщо вони будуть розтягуватися вздовж лінії фронту і ми будемо розтягуватися, коли нас менше, то ми будемо тонкішими. Це ж вочевидь, - наголошує аналітик.

Водночас експерт переконаний, що вірити чи очікувати на те, що окупанти спробують захопити Київ, Чернігів, Суми чи Харків, не варто.

Ті сили і засоби, які вони там концентрують - не здатні чисельно по кількості, і тому, що у них там є, захопити такі великі міста, як і наші північні території. Просунутись ближче - намагання будуть, спровокувати - будуть, стягнути - будуть. Тому можна з Будановим погодитись на всі 100%, - зазначає аналітик.

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