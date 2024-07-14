За словами речника ОСУВ “Хортиця” Назара Волошина, наразі окупаційна армія РФ намагається розтягнути лінію оборони українських військових оскільки не має успіхів у просуванні вперед.
Головні тези:
- Армія РФ намагається розтягнути лінію фронту, оскільки не має успіху у просуванні вперед за словами речника ОСУВ “Хортиця”.
- ЗСУ активно протистоять спробам російських окупантів розтягнути фронт шляхом підтримки вогнем артилерії та мінометів.
- Військовий аналітик вважає, що окупаційна армія РФ не має достатньо сил і ресурсів для захоплення великих українських міст.
- Російські окупанти можуть спробувати провокативні дії на Сумщині, Чернігівщині та на Київщині для розтягнення лінії фронту.
- Експерти радять не очікувати захоплення Києва, Чернігова, Сум або Харкова російською армією через їхні обмежені ресурси та чисельність.
Що відбувається на фронті
Речнив ОСУВ “Хортиця” додав, що власні спроби просування та атак на позиції ЗСУ російські окупанти підтримують щільним вогнем артилерії та мінометів.
Він зазначив, що ЗСУ дошкуляє російська авіація, яка прикриває дії піхоти.
Волошин висловив сподівання, що українським військовим вдасться витіснити російських окупантів із захопленого мікрорайону “Канал” у Часовому Яру на Донеччині.
Чи здатна окупаційна армія РФ захопити великі українські міста
На переконання майора запасу ЗСУ, військового аналітика Олексія Гетьмана, наразі злочинна армія РФ не має сил та ресурсів для захоплення великих українських міст, зокрема, Харкова, Чернігова, Сум чи Києва.
Гетьман підкреслив, цитуючи керівника української військової розвідки (ГУР) Кирила Буданова, “цілком можливо для того, аби розтягнути нашу лінію оборони, вони спробують розпочати якісь провокаційні, наступальні, локальні, будь-які дії на Сумщині, Чернігівщині і на Київщині”.
Водночас експерт переконаний, що вірити чи очікувати на те, що окупанти спробують захопити Київ, Чернігів, Суми чи Харків, не варто.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-