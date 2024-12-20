"Успенівський мішок". В ОСУВ "Хортиця" спростували фейк про оточення бійців ЗСУ

Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" офіційно заперечило інформацію моніториногового проєкту Deep State про перебування українських воїнів в оточення в районі населених пунктів Успенівка та Трудове на Донеччині.

У “Хортиці” розповіли, що насправді сталося

Повідомляється, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вчасно ухвалив рішення про виведення українських захисників з відповідного району метою уникнення оточення.

Військові частини, які протягом тривалого часу вели важкі оборонні бої з переважаючими силами противника здійснили необхідні маневри задля уникнення оточення та продовжують виконання операційних завдань на рубежі Курахове — Константинопольське, — йдеться в заяві. Поширити

ОСУВ “Хортиця” звертає увагу на те, що поширення неперевіреної та недостовірної інформації шкодить виконанню завдань Силами оборони України.

Окрім того, такі фейки активно розповсюджують російські пропагандисти, що цілком відповідає наративам ворога.

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Як розвиваються події на фронті 19-20 грудня

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, ситуація на фронті залишається складною. Так, протягом минулої доби відбулося 191 бойове зіткнення між армією РФ та Силами оборони України.

19 грудня ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетних удари із застосуванням 4 ракет, а також 65 авіаударів, скинувши 112 КАБ.

Ба більше, загарбники здійснили близько п’яти тисяч обстрілів, зокрема 162 — із реактивних систем залпового вогню та залучили до атак 2234 ударних дронів.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах Олександрівка, Цупівка, Малі Проходи, Веселе, Уди, Лозова, Твердохлібове, Надія, Сергіївка, Греківка, Серебрянський ліс, Віролюбівка, Краматорськ, Серебрянка, Сіверськ, Резинівка, Федорівка, Дружба, Катеринівка, Водянське, Новосілка, Новодарівка, Темирівка, Зелене Поле, Степногірськ, Лобкове. Поширити

Також вказано, що 19 грудня авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, чотири артилерійських засоби на вогневих позиціях, два пункти управління та ще дві інші важливі цілі противника.