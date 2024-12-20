Російська ракета пошкодила костел Святого Миколая в Києві — фото

20 грудня відбулася чергова масштабна атака Росії на різні регіони України, зокрема й на столицю — Київ. Унаслідок падіння уламків ракети був пошкоджений костел Святого Миколая, що знаходиться в Голосіївському районі.
Головні тези:
- Прессслужба Римсько-католицької парафії св. Миколая повідомила про наслідки російської атаки.
- Зокрема пошкоджені вежі, вітражі. Будівля біля храму постраждала ще більше.
- Наразі відомо про одного загиблого цивільного.
Росія понівичила Костел Святого Миколая
Як повідомляє прессслужба Римсько-католицької парафії св. Миколая, внаслідок підступного російського удару ракетами по столиці, постраждав безпосередньо сам костел.
Навколо храму у вежах повилітали шибки, посипалися деякі вітражі.
Окрім того, наголошується, що повилітали шибки на вежах, які чекають повернення хрестів.
Парафіяни вкотре нагадали про те, що Україні потрібна перемога та справедливий мир.
Що важливо розуміти, храм і до цього перебував в катастрофічному стані, однак, як вважають віряни, Бог захистив його від остаточного знищення російськими ракетами.
Попри останні події та удари ворога, святкова Різдвяна Меса 24 і 25 грудня все-таки відбудеться.
Як наголосив настоятель костелу св. Миколая отець Павло Вишковський ОМІ, це буде демонстрація незламності, адже ніхто і ніщо не вкраде в українців Різдво.
Нагадаємо, що костел св.Миколая після пожежі у 2021 році, обіцяли передати відповідно до Меморандуму спільноті, однак станом на грудень 2024 року цього так і не відбулось.
Нові подробиці атаки РФ на Київ
Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що вранці 20 грудня ворог атакував столицю України 5-ма балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23.
Згідно з останніми даними, пуски здійснювалися із Воронезької та Брянської областей — Росії.
За допомогою до медиків звернулися 12 постраждалих. 6 із них госпіталізували. Одна людина загинула.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-