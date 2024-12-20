В Україні оголошували масштабну тривогу через загрозу балістики
Категорія
Україна
Дата публікації

В Україні оголошували масштабну тривогу через загрозу балістики

Повітряні Сили ЗСУ
Повітряна тривога

По всій Україні оголошували повітряну тривогу через загрозу атак балістичними ракетами з боку злочинної армії РФ. 

Головні тези:

  • Повітряна тривога була оголошена у всіх регіонах України через загрозу ракетних атак із боку злочинної армії РФ.
  • За даними командування Повітряних сил, наслідки останніх ракетних атак спричинили 1 загиблого та 11 поранених осіб.
  • Унаслідок атак в Голосіївському районі згоріли автівки, пошкоджено газову трубу та ліквідовано пожежу в бізнес-центрі.
  • Спільні зусилля вже ведуться для ліквідації наслідків та підготовки до розбирання завалів, а також для припинення подальших атак.
  • За інформацією ДСНС, також триває робота з гасіння пожеж та ліквідації аварій в інших районах, що постраждали від ракетних ударів.

Що відомо про загрозу масованої ракетної атаки по Україні злочинною армією РФ

За інформацією командування Повітряних сил, спочатку повітряну тривогу було оголошено у Києві, а згодом по всій країні.

Повітряні сили ЗСУ попереджують про загрозу застосування балістичного озброєння по всій території України.

У 12:39 у Повітряних силах почали поступово скасовувати Повітряну тривогу.

Що відомо про наслідки останніх повітряних атак російських окупантів по Україні

За інформацією КМВА, у Києві зросла кількість поранених до 11 внаслідок ранкової ракетної атаки. Ліквідація наслідків триває.

Станом на зараз відомо про:

  • одного загиблого;

  • 11 поранених, серед яких п'ять були госпіталізовані. Іншим медики надали допомогу на місці.

За інформацією ДСНС, у Голосіївському районі внаслідок падіння уламків ворожих ракет та дронів згоріло 5 автівок, пошкоджено газову трубу, ліквідовано пожежу в бізнес-центрі. Наразі також проводиться підготовка до розбору завалів.

У Шевченківському районі загасили пожежу в адміністративній будівлі. Тривають роботи з розбирання конструкцій.

У Печерському районі ліквідовані пожежі автомобіля та гаражу.

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