По всій Україні оголошували повітряну тривогу через загрозу атак балістичними ракетами з боку злочинної армії РФ.
Головні тези:
- Повітряна тривога була оголошена у всіх регіонах України через загрозу ракетних атак із боку злочинної армії РФ.
- За даними командування Повітряних сил, наслідки останніх ракетних атак спричинили 1 загиблого та 11 поранених осіб.
- Унаслідок атак в Голосіївському районі згоріли автівки, пошкоджено газову трубу та ліквідовано пожежу в бізнес-центрі.
- Спільні зусилля вже ведуться для ліквідації наслідків та підготовки до розбирання завалів, а також для припинення подальших атак.
- За інформацією ДСНС, також триває робота з гасіння пожеж та ліквідації аварій в інших районах, що постраждали від ракетних ударів.
Що відомо про загрозу масованої ракетної атаки по Україні злочинною армією РФ
За інформацією командування Повітряних сил, спочатку повітряну тривогу було оголошено у Києві, а згодом по всій країні.
Повітряні сили ЗСУ попереджують про загрозу застосування балістичного озброєння по всій території України.
У 12:39 у Повітряних силах почали поступово скасовувати Повітряну тривогу.
Що відомо про наслідки останніх повітряних атак російських окупантів по Україні
За інформацією КМВА, у Києві зросла кількість поранених до 11 внаслідок ранкової ракетної атаки. Ліквідація наслідків триває.
Станом на зараз відомо про:
одного загиблого;
11 поранених, серед яких п'ять були госпіталізовані. Іншим медики надали допомогу на місці.
За інформацією ДСНС, у Голосіївському районі внаслідок падіння уламків ворожих ракет та дронів згоріло 5 автівок, пошкоджено газову трубу, ліквідовано пожежу в бізнес-центрі. Наразі також проводиться підготовка до розбору завалів.
У Шевченківському районі загасили пожежу в адміністративній будівлі. Тривають роботи з розбирання конструкцій.
У Печерському районі ліквідовані пожежі автомобіля та гаражу.
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