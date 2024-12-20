По всій Україні оголошували повітряну тривогу через загрозу атак балістичними ракетами з боку злочинної армії РФ.

Що відомо про загрозу масованої ракетної атаки по Україні злочинною армією РФ

За інформацією командування Повітряних сил, спочатку повітряну тривогу було оголошено у Києві, а згодом по всій країні.

Повітряні сили ЗСУ попереджують про загрозу застосування балістичного озброєння по всій території України.

У 12:39 у Повітряних силах почали поступово скасовувати Повітряну тривогу.

Що відомо про наслідки останніх повітряних атак російських окупантів по Україні

За інформацією КМВА, у Києві зросла кількість поранених до 11 внаслідок ранкової ракетної атаки. Ліквідація наслідків триває.

Станом на зараз відомо про:

одного загиблого;

11 поранених, серед яких п'ять були госпіталізовані. Іншим медики надали допомогу на місці.

За інформацією ДСНС, у Голосіївському районі внаслідок падіння уламків ворожих ракет та дронів згоріло 5 автівок, пошкоджено газову трубу, ліквідовано пожежу в бізнес-центрі. Наразі також проводиться підготовка до розбору завалів.

У Шевченківському районі загасили пожежу в адміністративній будівлі. Тривають роботи з розбирання конструкцій.

У Печерському районі ліквідовані пожежі автомобіля та гаражу.