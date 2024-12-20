По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за угроз атак баллистическими ракетами со стороны преступной армии РФ.
Главные тезисы
- В Украине объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистических ракет со стороны преступной армии РФ, что повлекло погибшего и 11 раненых.
- Проводятся работы по ликвидации последствий ракетных атак, разбору завалов и тушению пожаров в различных районах Украины.
- Информация о раненых и погибших в результате утренней ракетной атаки, ликвидации пожаров в бизнес-центрах и аварий на газопроводах.
- Командование Воздушных сил предупреждает о возможном применении баллистического вооружения на всей территории Украины.
- Совместные усилия направлены на прекращение дальнейших атак и помощь пострадавшим от ракетных ударов в различных районах страны.
Что известно об угрозе массированной ракетной атаки по Украине преступной армией РФ
По информации командования Воздушных сил, сначала воздушная тревога была объявлена в Киеве, а впоследствии по всей стране.
Воздушные силы ВСУ предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения на всей территории Украины.
В 12.39 в Воздушных силах начали постепенно отменять Воздушную тревогу.
Что известно о последствиях последних воздушных атак российских окупантов по Украине
По информации КМВА, в Киеве возросло количество раненых до 11 в результате утренней ракетной атаки. Ликвидация последствий продолжается.
На сегодня известно о:
одного погибшего;
11 раненых, среди которых пять были госпитализированы. Другим медики оказали помощь на месте.
По информации ГСЧС, в Голосеевском районе в результате падения обломков вражеских ракет и дронов сгорело 5 автомобилей, повреждена газовая труба, ликвидирован пожар в бизнес-центре. В настоящее время проводится подготовка к разбору завалов.
В Шевченковском районе потушили пожар в административном здании. Продолжаются работы по разборке конструкций.
В Печерском районе ликвидированы пожары автомобиля и гаража.
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