В Украине объявляли масштабную тревогу из-за угрозы баллистики
Категория
Украина
Дата публикации

В Украине объявляли масштабную тревогу из-за угрозы баллистики

Воздушные Силы ВСУ
Воздушная тревога
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По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за угроз атак баллистическими ракетами со стороны преступной армии РФ.

Главные тезисы

  • В Украине объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистических ракет со стороны преступной армии РФ, что повлекло погибшего и 11 раненых.
  • Проводятся работы по ликвидации последствий ракетных атак, разбору завалов и тушению пожаров в различных районах Украины.
  • Информация о раненых и погибших в результате утренней ракетной атаки, ликвидации пожаров в бизнес-центрах и аварий на газопроводах.
  • Командование Воздушных сил предупреждает о возможном применении баллистического вооружения на всей территории Украины.
  • Совместные усилия направлены на прекращение дальнейших атак и помощь пострадавшим от ракетных ударов в различных районах страны.

Что известно об угрозе массированной ракетной атаки по Украине преступной армией РФ

По информации командования Воздушных сил, сначала воздушная тревога была объявлена в Киеве, а впоследствии по всей стране.

Воздушные силы ВСУ предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения на всей территории Украины.

В 12.39 в Воздушных силах начали постепенно отменять Воздушную тревогу.

Что известно о последствиях последних воздушных атак российских окупантов по Украине

По информации КМВА, в Киеве возросло количество раненых до 11 в результате утренней ракетной атаки. Ликвидация последствий продолжается.

На сегодня известно о:

  • одного погибшего;

  • 11 раненых, среди которых пять были госпитализированы. Другим медики оказали помощь на месте.

По информации ГСЧС, в Голосеевском районе в результате падения обломков вражеских ракет и дронов сгорело 5 автомобилей, повреждена газовая труба, ликвидирован пожар в бизнес-центре. В настоящее время проводится подготовка к разбору завалов.

В Шевченковском районе потушили пожар в административном здании. Продолжаются работы по разборке конструкций.

В Печерском районе ликвидированы пожары автомобиля и гаража.

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