По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за угроз атак баллистическими ракетами со стороны преступной армии РФ.

Что известно об угрозе массированной ракетной атаки по Украине преступной армией РФ

По информации командования Воздушных сил, сначала воздушная тревога была объявлена в Киеве, а впоследствии по всей стране.

Воздушные силы ВСУ предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения на всей территории Украины.

В 12.39 в Воздушных силах начали постепенно отменять Воздушную тревогу.

Что известно о последствиях последних воздушных атак российских окупантов по Украине

По информации КМВА, в Киеве возросло количество раненых до 11 в результате утренней ракетной атаки. Ликвидация последствий продолжается.

На сегодня известно о:

одного погибшего;

11 раненых, среди которых пять были госпитализированы. Другим медики оказали помощь на месте.

По информации ГСЧС, в Голосеевском районе в результате падения обломков вражеских ракет и дронов сгорело 5 автомобилей, повреждена газовая труба, ликвидирован пожар в бизнес-центре. В настоящее время проводится подготовка к разбору завалов.

В Шевченковском районе потушили пожар в административном здании. Продолжаются работы по разборке конструкций.

В Печерском районе ликвидированы пожары автомобиля и гаража.