Российская ракета повредила костел Святого Николая в Киеве — фото
Категория
Украина
Дата публикации

Российская ракета повредила костел Святого Николая в Киеве — фото

Россия повредила Костел Святого Николая
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Источник:  online.ua

20 декабря произошла очередная масштабная атака России на разные регионы Украины, в том числе столицу — Киев. В результате падения обломков ракеты был поврежден костел Святого Николая, который находится в Голосеевском районе.

Главные тезисы

  • Пресс-служба Римско-католического прихода св. Николая сообщила о последствиях российской атаки.
  • В частности, повреждены башни, витражи. Здание у храма пострадало еще больше.
  • Также известно об одном погибшем гражданском.

Россия повредила Костел Святого Николая

Как сообщает пресс-служба Римско-католического прихода св. Николая, в результате коварного российского удара ракетами по столице пострадал непосредственно сам костел.

Вокруг храма в башнях вылетели стекла, посыпались некоторые витражи.

Кроме того, сообщается, что вылетели стекла на башнях, ожидающих возвращения крестов.

К сожалению, постройки возле костела пострадали еще больше. Уже известно о погибшем, около десятка раненых. Как видим, врага ничего не останавливает! Он безжалостно бьет по гражданским зданиям, по мирным людям, по храмам… Но стены мы отстроим, костел вернется своему настоящему владельцу, своему приходу. Верим в справедливость! Верим, что Господь победит!

Прихожане в очередной раз напомнили, что Украине нужна победа и справедливый мир.

Собор Парижской Богоматери в Париже восстановили и с помпезностью и торжеством открыли сильные мира сего, но вспомнит ли мировое сообщество про костел святого Николая в Киеве?

Что важно понимать, храм и до этого находился в катастрофическом состоянии, однако, как считают верующие, Бог защитил его от окончательного уничтожения российскими ракетами.

Я же с грустью наблюдаю, как безжалостно уничтожается наш костел. Сегодня он страдает от российских ракетам. Враг уничтожает сакральное для нас, украинцев. Но не теряю надежду, что и в Киеве будут возвращены приходы и восстановлен храм. Мы с верующими продолжаем нашу борьбу.

Несмотря на последние события и удары врага, праздничная Рождественская месса 24 и 25 декабря все-таки состоится.

Как отметил настоятель костела св. Николая отец Павел Вышковский ОМИ, это будет демонстрация несокрушимости, ведь никто и ничто не украдет у украинцев Рождество.

Напомним, что костел св.Николая после пожара в 2021 году, обещали передать в соответствии с Меморандумом сообществу, однако по состоянию на декабрь 2024 этого так и не произошло.

Новые подробности атаки РФ на Киев

Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что утром 20 декабря враг атаковал столицу Украины 5 баллистическими ракетами «Искандер-М»/KN-23.

Согласно последним данным, пуски осуществлялись из Воронежской и Брянской областей России.

В результате боевой работы противовоздушной обороной сбиты все пять баллистических ракет «Искандер-М»/KN-23, направленные российскими преступниками на Киев, — сказано в сообщении.

За помощью к медикам обратились 12 пострадавших. 6 из них госпитализированы. Один человек погиб.

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