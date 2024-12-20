Российская ракета повредила костел Святого Николая в Киеве — фото

20 декабря произошла очередная масштабная атака России на разные регионы Украины, в том числе столицу — Киев. В результате падения обломков ракеты был поврежден костел Святого Николая, который находится в Голосеевском районе.
Главные тезисы
- Пресс-служба Римско-католического прихода св. Николая сообщила о последствиях российской атаки.
- В частности, повреждены башни, витражи. Здание у храма пострадало еще больше.
- Также известно об одном погибшем гражданском.
Россия повредила Костел Святого Николая
Как сообщает пресс-служба Римско-католического прихода св. Николая, в результате коварного российского удара ракетами по столице пострадал непосредственно сам костел.
Вокруг храма в башнях вылетели стекла, посыпались некоторые витражи.
Кроме того, сообщается, что вылетели стекла на башнях, ожидающих возвращения крестов.
Прихожане в очередной раз напомнили, что Украине нужна победа и справедливый мир.
Что важно понимать, храм и до этого находился в катастрофическом состоянии, однако, как считают верующие, Бог защитил его от окончательного уничтожения российскими ракетами.
Несмотря на последние события и удары врага, праздничная Рождественская месса 24 и 25 декабря все-таки состоится.
Как отметил настоятель костела св. Николая отец Павел Вышковский ОМИ, это будет демонстрация несокрушимости, ведь никто и ничто не украдет у украинцев Рождество.
Напомним, что костел св.Николая после пожара в 2021 году, обещали передать в соответствии с Меморандумом сообществу, однако по состоянию на декабрь 2024 этого так и не произошло.
Новые подробности атаки РФ на Киев
Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что утром 20 декабря враг атаковал столицу Украины 5 баллистическими ракетами «Искандер-М»/KN-23.
Согласно последним данным, пуски осуществлялись из Воронежской и Брянской областей России.
За помощью к медикам обратились 12 пострадавших. 6 из них госпитализированы. Один человек погиб.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-