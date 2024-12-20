"Успеновский мешок". В ОСУО "Хортица" опровергли фейк об окружении бойцов ВСУ

Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" официально опровергла информацию мониторингового проекта Deep State о пребывании украинских воинов в окружение в районе населенных пунктов Успеновка и Трудовое Донецкой области.
Главные тезисы
- Сырский вовремя принял решение о выводе войск во избежание оцепления.
- Распространение недостоверной информации вредит выполнению задач Силами обороны Украины и играет на руку врагу.
- Узнайте больше подробностей об актуальной ситуации на фронте.
В "Хортице" рассказали, что на самом деле произошло
Сообщается, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вовремя принял решение о выводе украинских защитников из соответствующего района во избежание окружения.
ОСУВ "Хортица" обращает внимание на то, что распространение непроверенной и недостоверной информации вредит выполнению задач Силами обороны Украины.
Кроме того, эти фейки активно распространяют российские пропагандисты, что полностью соответствует нарративам врага.
Как развиваются события на фронте 19-20 декабря
Как сообщает Генштаб ВСУ, ситуация на фронте остается сложной. Так, за прошедшие сутки произошло 191 боевое столкновение между армией РФ и Силами обороны Украины.
19 декабря враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением 4 ракет, а также 65 авиаударов, сбросив 112 КАБ.
Более того, захватчики совершили около пяти тысяч обстрелов, в том числе 162 — из реактивных систем залпового огня и привлекли к атакам 2234 ударных дронов.
Также указано, что 19 декабря авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 9 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре артиллерийских средства на огневых позициях, два пункта управления и еще две важные цели противника.
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