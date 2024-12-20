"Успеновский мешок". В ОСУО "Хортица" опровергли фейк об окружении бойцов ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

"Успеновский мешок". В ОСУО "Хортица" опровергли фейк об окружении бойцов ВСУ

ОСГВ "Хортица"
ВСУ
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Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" официально опровергла информацию мониторингового проекта Deep State о пребывании украинских воинов в окружение в районе населенных пунктов Успеновка и Трудовое Донецкой области.

Главные тезисы

  • Сырский вовремя принял решение о выводе войск во избежание оцепления.
  • Распространение недостоверной информации вредит выполнению задач Силами обороны Украины и играет на руку врагу.
  • Узнайте больше подробностей об актуальной ситуации на фронте.

В "Хортице" рассказали, что на самом деле произошло

Сообщается, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вовремя принял решение о выводе украинских защитников из соответствующего района во избежание окружения.

Военные части, которые длительное время вели тяжелые оборонительные бои с превосходящими силами противника, осуществили необходимые маневры во избежание окружения и продолжают выполнение операционных задач на рубеже Курахово — Константинопольское, — сказано в заявлении.

ОСУВ "Хортица" обращает внимание на то, что распространение непроверенной и недостоверной информации вредит выполнению задач Силами обороны Украины.

Кроме того, эти фейки активно распространяют российские пропагандисты, что полностью соответствует нарративам врага.

Используйте проверенные источники информации, соблюдайте информационную гигиену и верьте в Вооруженные Силы Украины.

Фото: скриншот

Как развиваются события на фронте 19-20 декабря

Как сообщает Генштаб ВСУ, ситуация на фронте остается сложной. Так, за прошедшие сутки произошло 191 боевое столкновение между армией РФ и Силами обороны Украины.

19 декабря враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением 4 ракет, а также 65 авиаударов, сбросив 112 КАБ.

Более того, захватчики совершили около пяти тысяч обстрелов, в том числе 162 — из реактивных систем залпового огня и привлекли к атакам 2234 ударных дронов.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах Александровка, Цуповка, Малые Проходы, Веселое, Уды, Лозовая, Твердохлебово, Надежда, Сергеевка, Грековка, Серебрянский лес, Веролюбовка, Краматорск, Серебрянка, Северск, Резиновка, Федоровка, , Новодаровка, Темировка, Зеленое Поле, Степногорск.

Также указано, что 19 декабря авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 9 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре артиллерийских средства на огневых позициях, два пункта управления и еще две важные цели противника.

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