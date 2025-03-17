ЗСУ знищили понад 1200 окупантів та 19 танків РФ протягом доби

За останню добу з 16 на 17 березня, війська Росії втратили на війні проти України 1210 солдатів, систему реактивного залпового вогню і понад 100 безпілотних літальних апаратів.
Головні тези:
- ЗСУ ліквідували 1210 солдатів та 19 танків РФ за добу.
- Втрати армії РФ у війні проти України складають майже 900 тис осіб, включаючи техніку та озброєння.
Генштаб оновив втрати окупантів РФ протягом доби
Кількість ліквідованого особового складу армії РФ у війні проти України складає майже 900 тис осіб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.03.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 895 450 (+1210) осіб ліквідовано;
танків — 10 344 (+19) од.;
бойових броньованих машин — 21 489 (+11) од.;
артилерійських систем — 24 598 (+37) од.;
РСЗВ — 1318 (+1) од.;
засобів ППО — 1104 од.;
літаків — 370 од.;
гелікоптерів — 331 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 29 467 (+54) од.;
крилатих ракет — 3121 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 40 785 (+101) од.;
спеціальної техніки — 3778 (+1) од.
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