ЗСУ знищили понад 1200 окупантів та 19 танків РФ протягом доби
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили понад 1200 окупантів та 19 танків РФ протягом доби

Генштаб ЗСУ
втрати
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За останню добу з 16 на 17 березня, війська Росії втратили на війні проти України 1210 солдатів, систему реактивного залпового вогню і понад 100 безпілотних літальних апаратів.

Головні тези:

  • ЗСУ ліквідували 1210 солдатів та 19 танків РФ за добу.
  • Втрати армії РФ у війні проти України складають майже 900 тис осіб, включаючи техніку та озброєння.

Генштаб оновив втрати окупантів РФ протягом доби

Кількість ліквідованого особового складу армії РФ у війні проти України складає майже 900 тис осіб.

Втрати армії РФ у війні проти України

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.03.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 895 450 (+1210) осіб ліквідовано;

  • танків — 10 344 (+19) од.;

  • бойових броньованих машин — 21 489 (+11) од.;

  • артилерійських систем — 24 598 (+37) од.;

  • РСЗВ — 1318 (+1) од.;

  • засобів ППО — 1104 од.;

  • літаків — 370 од.;

  • гелікоптерів — 331 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 29 467 (+54) од.;

  • крилатих ракет — 3121 од.;

  • кораблів/катерів — 28 од.;

  • підводних човнів — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 40 785 (+101) од.;

  • спеціальної техніки — 3778 (+1) од.

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